Кремль просит обратить внимание на отмену наказания за нарушения на митингах

«Безусловно, подобные инициативы заслуживают внимания, как правило, они очень внимательно рассматриваются разными ведомствами, которые, в данном случае, должны давать свое заключение, высказывать свою точку зрения», — сказал Песков.

Ранее, 27 февраля, Москалькова выступила за исключение из Уголовного кодекса статьи 212.1(Неоднократное нарушение установленного порядка проведения митинга).

В 2015 году по ней впервые осудили активиста Ильдара Дадина. Его приговорили к трем годам лишения свободы, но потом сократили срок до 2,5 лет.

В феврале Дадин подал жалобу на эту статью в Конституционный суд. В заявлении говорилось, что она нарушает гарантированные Конституцией права, в том числе право на свободу собраний.

Однако суд признал законным применение уголовной ответственности за нарушение правил проведения митингов, если ее применяют для защиты прав граждан.