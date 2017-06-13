Кремль прокомментировал задержания на акции 12 июня в Москве

«Наряду с согласованным митингом, который был на Сахарова и прошел без проблем, были и провокационные действия. Правоохранители сделали все для обеспечения этого порядка. Проведение подобного рода мероприятий в согласованном режиме ни для кого опасности не представляет. Это нормальный процесс, когда люди занимают гражданскую позицию. Опасные провокационные явления? Да. Это несет опасность окружающим людям. В отношении провокаторов органы правопорядка принимают необходимые меры», — заявил Песков.

Он также добавил, что в Кремле не могут прислушаться к призыву Белого дома освободить всех задержанных мирных демонстрантов. «Нет, мы не согласны с подобной постановкой вопроса. Это не те призывы, к которым мы можем прислушаться», — подчеркнул Песков.

Накануне в Москве во время акции протеста задержали 866 человек. В Петербурге акция также сопровождалась массовыми задержаниями — там задержали 658 человек.

Организаторами акции в Москве и других городах России выступили сторонники Алексея Навального. Его самого задержали в подъезде дома еще до начала акции. Суд приговорил его к 30 суткам административного ареста за нарушения по двум статьям — о неповиновении требованию сотрудника полиции и повторном нарушении порядка организации массового мероприятия.