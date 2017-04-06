Кремль прокомментировал возможное применение химоружия при атаке в Идлибе

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Телеканал "Дождь"
четверг, 6 апреля 2017 г. 15:25
В Кремле считают опасным и чудовищным преступлением применение химического оружия при атаке в сирийском Идлибе.
© AFP / Scanpix

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент "Дождя". Однако с оценками, которые даются произошедшему, в Кремле не согласны.

"Сразу после этой трагедии ни у кого не было доступа в этот район, и никто не мог обладать реалистичной проверенной информацией. Любые данные, которыми могли располагать США, не могли зиждиться на материалах объективных. Свидетельства Белых касок мы не считаем возможным рассматривать как солидные, заслуживающие свидетельства. Они неоднократно компрометировали себя непроверенной информацией", — заявил Песков.

По его словам, обвинения в адрес сирийской армии в применении химического оружия, — это "моментальные оценки и моментальные ярылки".

"Вы знаете, гибель детей это то, что Россия пытается предотвратить в Сирии последний год и над чем Россия работает очень активно. Только изгнание террористов с сирийской земли может вернуть страну в спокойное состояние, где не будут гибнуть дети. Демонстрирование фотографий может являться доказательством тех или иных фактов, но может и не являться таковым. В Совете безопасности демонстрировались разные материалы. Чаще это были эмоции, которые не имели никакого отношения к фактической ситуации", — заявил Песков. При этом он подчеркнул, что применение химического оружия недопустимо.

Авиаудар по городу Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб произошел 4 апреля. Его жертвами стали более 60 человек. У многих из них наблюдались симптомы химического отравления.

Волонтеры организации "Сирийская гражданская оборона" (более известные как "Белые каски") обвинили правительственные войска в Сирии в применении химического оружия.

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что все свидетельства указывают на причастность к этому президента Сирии Башара Асада. Власти Сирии это отрицают.

Телеканал "Дождь"
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