Кремль прокомментировал "творчество осужденного гражданина" об "империи Медведева"

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Телеканал "Дождь"
пятница, 3 марта 2017 г. 13:02
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, посвященное Дмитрию Медведева, «не первым примером творчества этого известного осужденного гражданина», передает корреспондент "Дождя".
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Он отметил, что в Кремле не ознакомлены с расследованием ФБК в деталях, но «сообщения СМИ видели».

«Это не первый пример творчества этого известного осужденного гражданина. Нечего добавить к тому, что было сказано прес-секретарем председателя правительства», — сказал Песков.

Ранее ФБК опубликовало расследование, в котором утверждалось, что Медведев связан со многими дорогостоящими объектами недвижимости, в том числе в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Курской и Ивановской областях, а также в Краснодарском крае.

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Фонд Навального утверждает, что Медведев связан с этими объектами через несколько некоммерческих фондов, которые возглавляют его друзья и доверенные лица.

Пресс-секретарь Дмитрия Медведева Наталья Тимакова заявила, что расследование Фонда борьбы с коррупцией, посвященное «тайной империи» премьера, носит «ярко-выраженный предвыборный характер». По ее словам, комментировать эти обвинения «бессмысленно».

«Материал Навального носит ярко-выраженный предвыборный характер, о чем он сам говорит в конце ролика. Комментировать пропагандистские выпады оппозиционного и осужденного персонажа, заявившего, что он уже ведет какую-то предвыборную кампанию и борется с властью, бессмысленно», — сказала Тимакова.

Телеканал "Дождь"
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