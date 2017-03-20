Кремль прокомментировал слова Трампа о Путине — "крепком орешке"

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Телеканал "Дождь"
понедельник, 20 марта 2017 г. 13:00
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что в Кремле не занимаются лингвистическим анализом, комментируя высказывание президента США Дональда Трампа про «крепкий орешек», передает корреспондент «Дождя».
© Sputnik

«Мы не занимаемся в Кремле лингвистическим анализом. Как и русский язык, английский язык достаточно богат. И некоторые политики пытаются использовать все богатство родного языка» — сказал Песков.

Накануне Трамп назвал в интервью телеканалу Fox News российского президента Владимира Путина «крепким орешком».

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«Я не знаю его, но он точно „крепкий орешек“. Не знаю, что он делает для России, но, мне кажется, мы когда-нибудь это выясним», — ответил президент США на просьбу ведущего охарактеризовать Путина в нескольких словах.

Ранее газета The New York Times писала, что Трамп собирается попросить совета у канцлера Германии Ангелы Меркель о том, как общаться с Путиным.

Между Путиным и вступившим в должность Трампом пока состоялся только один 45-минутный телефонный разговор. Пресс-служба Кремля сказала, что президенты обсудили «актуальные международные проблемы, включая борьбу с терроризмом, положение дел на Ближнем Востоке, арабо-израильский конфликт, сферу стратегической стабильности и нераспространения, ситуацию вокруг иранской ядерной программы и Корейского полуострова».

До этого Путин и Трамп общались по телефону в ноябре 2016 года после выборов в США. Тогда российский президент пожелал Трампу успехов в реализации предвыборной программы и выразил готовность выстраивать диалог с новой администрацией президента США «на принципах равноправия».

В начале марта Трамп упрекнул бывшего американского лидера Барака Обаму в слабости в отношениях с Россией. По его словам, на протяжении 8 лет, срока Обамы, Россия „ездила” по президенту Обаме, становясь все сильнее и сильнее».

Телеканал "Дождь"
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Кремль прокомментировал слова Трампа о Путине — крепком орешке
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что в Кремле не занимаются лингвистическим анализом, комментируя высказывание президента США Дональда Трампа про «крепкий орешек», передает корреспондент «Дождя».
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