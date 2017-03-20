Кремль прокомментировал слова Трампа о Путине — "крепком орешке"

«Мы не занимаемся в Кремле лингвистическим анализом. Как и русский язык, английский язык достаточно богат. И некоторые политики пытаются использовать все богатство родного языка» — сказал Песков.
Накануне Трамп назвал в интервью телеканалу Fox News российского президента Владимира Путина «крепким орешком».
«Я не знаю его, но он точно „крепкий орешек“. Не знаю, что он делает для России, но, мне кажется, мы когда-нибудь это выясним», — ответил президент США на просьбу ведущего охарактеризовать Путина в нескольких словах.
Ранее газета The New York Times писала, что Трамп собирается попросить совета у канцлера Германии Ангелы Меркель о том, как общаться с Путиным.
Между Путиным и вступившим в должность Трампом пока состоялся только один 45-минутный телефонный разговор. Пресс-служба Кремля сказала, что президенты обсудили «актуальные международные проблемы, включая борьбу с терроризмом, положение дел на Ближнем Востоке, арабо-израильский конфликт, сферу стратегической стабильности и нераспространения, ситуацию вокруг иранской ядерной программы и Корейского полуострова».
До этого Путин и Трамп общались по телефону в ноябре 2016 года после выборов в США. Тогда российский президент пожелал Трампу успехов в реализации предвыборной программы и выразил готовность выстраивать диалог с новой администрацией президента США «на принципах равноправия».
В начале марта Трамп упрекнул бывшего американского лидера Барака Обаму в слабости в отношениях с Россией. По его словам, на протяжении 8 лет, срока Обамы, Россия „ездила” по президенту Обаме, становясь все сильнее и сильнее».