Кремль прокомментировал информацию о встрече генпрокурора США с российским послом

Так он прокомментировал информацию The Washington Post о встрече генерального прокурора США Джеффа Сешнса с российским послом Сергеем Кисляком во время предвыборной кампании в США, передает корреспондент Дождя.

«Безусловно, мы не хотели бы вмешиваться в этот накал страстей в США. Можно еще раз повторить: Россия никогда не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться в дела других государств и, тем более, в избирательные кампании других государств», — сказал Песков.

Он отметил, что в Кремле не слышали заявлений «официального представителя спецслужб США о нашем после в Америке». «Единственное, что можно предложить всем — не реагировать на обезличенные вбросы, а ориентироваться только на официальные заявления живых официальных лиц», — сказал Песков.

Ранее The Washington Post сообщила, что в 2016 году Сешнс и Кисляк встречались как минимум дважды. Одна из встреч прошла в сентябре офисе Сешнса, другая — в июле, рассказали источники издания. Во время последней встречи Сешнс был советником Дональда Трампа по внешней политике.

Позже, когда в Конгрессе проходили заседания по утверждению его кандидатуры на должность генпрокурора, Сешнс скрыл информацию о встрече.

После публикации лидер демократов в Палате представителей США Нэнси Пелоси потребовала отставки Джеффа Сешнса из-за его контактов с Кисляком.