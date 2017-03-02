Кремль прокомментировал информацию о встрече генпрокурора США с российским послом

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Телеканал "Дождь"
четверг, 2 марта 2017 г. 17:15
Россия не вмешивалась во внутренние дела США, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
© Sputnik

Так он прокомментировал информацию The Washington Post о встрече генерального прокурора США Джеффа Сешнса с российским послом Сергеем Кисляком во время предвыборной кампании в США, передает корреспондент Дождя.

«Безусловно, мы не хотели бы вмешиваться в этот накал страстей в США. Можно еще раз повторить: Россия никогда не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться в дела других государств и, тем более, в избирательные кампании других государств», — сказал Песков.

Он отметил, что в Кремле не слышали заявлений «официального представителя спецслужб США о нашем после в Америке». «Единственное, что можно предложить всем — не реагировать на обезличенные вбросы, а ориентироваться только на официальные заявления живых официальных лиц», — сказал Песков.

Ранее The Washington Post сообщила, что в 2016 году Сешнс и Кисляк встречались как минимум дважды. Одна из встреч прошла в сентябре офисе Сешнса, другая — в июле, рассказали источники издания. Во время последней встречи Сешнс был советником Дональда Трампа по внешней политике.

Позже, когда в Конгрессе проходили заседания по утверждению его кандидатуры на должность генпрокурора, Сешнс скрыл информацию о встрече.

После публикации лидер демократов в Палате представителей США Нэнси Пелоси потребовала отставки Джеффа Сешнса из-за его контактов с Кисляком.

Телеканал "Дождь"
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