Кремль "принял к сведению" информацию о расстреле в Чечне 27 человек

«Мы приняли их к сведению», — заявил Песков. Он добавил, что «непонятен источник этой информации», поэтому больше сказать ему нечего.

Пресс-секретарь отметил, что в Кремле также приняли к сведению «опровержение этой информации органами внутренних дел Чечни».

О расстреле в Чечне 27 человек в ночь на 26 января накануне сообщила «Новая газета» со ссылкой на свои источники. По информации издания, этих людей задержали в разных районах Чечни, после чего привезли на территорию дислокации полка патрульно-постовой службы полиции имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова (ППСП им. Кадырова). Там их расстреляли, после чего «развезли по разным кладбищам», где закопали в «наспех вырытые могилы».

В это время на территории ППСП, как пишет «Новая», находились первый заместитель министра МВД по ЧР Апти Алаудинов, командир СОБРа «Терек», начальник личной охраны главы Чечни Абузейд Висмурадов и начальники ОМВД РФ по Чечне тех районов, в которых были зарегистрированы задержанные. Кроме того, «Новая» отмечает, что жертв расстрела могло быть больше — 56 человек, но подробностей этого не приводит.

При этом «Новая» отмечает, что не может утверждать, что в ночь на 26 января этого года в Чечне «произошла беспрецедентная по своим масштабам внесудебная казнь». Однако информацию об этом изданию подтвердили два источника — в управлении Следственного комитета по Чечне и в администрации главы Чечни.

Накануне публикацию «Новой» прокомментировал чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров. По его словам, эта информация — ложь и «очередной виток и всплеск нездоровой фантазии» автора расследования Елены Милашиной.

По словам уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, информацию об убийствах в Чечне «Новая» передала ей в марте. Ее она направила в Следственный комитет России, ведомство проводит проверку.