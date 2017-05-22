Кремль предупредил Украину об ущербе при введении визового режима

Песков подчеркнул, что вопрос о введении виз неоднократно поднимался в Верховной Раде Украины, но «каждый раз хватало остатков трезвости, чтобы не рассматривать этот вопрос».

«Посмотрим, что будет на этот раз», — сказал он и предложил дождаться «очередного витка русофобских дискуссий».

По его словам, «сложно переоценить негативный эффект» для граждан Украины. «Это из разряда: отморожу уши назло бабушке», — заявил Песков.

Накануне, 21 мая, источники «РБК-Украина» во фракциях «Блока Петра Порошенко» и «Народного фронта» сообщили, что Верховная рада может проголосовать за введение визового режима с Россией на следующей неделе. Первый заместитель председателя фракции «Народный фронт» Андрей Тетерук в свою очередь в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что в Верховной раде оценивают возможное количество голосов народных депутатов за введение визового режима с Россией.

Введение визового режима с Россией поддержал советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

«Визовому режиму с РФ быть! Надеюсь. Убежден, что в случае введения Украиной визового режима со странной-агрессором РФ такое решение будет положительно воспринято всеми нашими международными партнерами», — написал он на своей странице в фейсбук.