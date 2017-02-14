Кремль предложил юристам изучить мировые законы о защите президента

«Существует определенный набор в законодательстве, который позволяет защищать честь и достоинство. Необходимо серьезно проработать этот вопрос и изучить, наверное, юристы должны изучить. Нужно изучить международный опыт, где и как применяются эти законы», — сказал Песков.

В понедельник, 13 февраля, спикера Госдумы Вячеслава Володина во время выступления в Иннополисе спросили, нужен ли России закон о защите президента. «Вы правы, президента нужно защищать. Все страны защищают», — ответил Володин.

Он добавил, что такой вопрос не стоит в повестке Госдумы, но его надо обсуждать, потому что от этого зависит безопасность российских институтов власти.

Володин, комментируя предложение, сказал, что в 2015 году четыре человека получили «серьезные сроки» за высказывания в адрес действующего тогда президента США Барака Обамы.