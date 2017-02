Кремль предложил юристам изучить мировые законы о защите президента

Подавший в отставку с поста советника президента США по национальной безопасности Майкл Флинн не был русофилом, чтобы понять это, достаточно перелистать вышедшую в июле 2016 года его книгу "The Field of Fight. How to Win the Global War against Radical Islam and its Allies", пишет newsru.com