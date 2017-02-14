Кремль предложил юристам изучить мировые законы о защите президента

 (3)
Телеканал "Дождь"
вторник, 14 февраля 2017 г. 13:25
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предложил юристам изучить вопрос о создании в России закона о защите чести и достоинства президента, сообщает корреспондент "Дождя".
© Sputnik

«Существует определенный набор в законодательстве, который позволяет защищать честь и достоинство. Необходимо серьезно проработать этот вопрос и изучить, наверное, юристы должны изучить. Нужно изучить международный опыт, где и как применяются эти законы», — сказал Песков.

В понедельник, 13 февраля, спикера Госдумы Вячеслава Володина во время выступления в Иннополисе спросили, нужен ли России закон о защите президента. «Вы правы, президента нужно защищать. Все страны защищают», — ответил Володин.

Он добавил, что такой вопрос не стоит в повестке Госдумы, но его надо обсуждать, потому что от этого зависит безопасность российских институтов власти.

Володин, комментируя предложение, сказал, что в 2015 году четыре человека получили «серьезные сроки» за высказывания в адрес действующего тогда президента США Барака Обамы.

Телеканал "Дождь"
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Россия

В России расценили отставку Флинна как удар по отношениям c США (9)

Michael Flynn
Подавший в отставку с поста советника президента США по национальной безопасности Майкл Флинн не был русофилом, чтобы понять это, достаточно перелистать вышедшую в июле 2016 года его книгу "The Field of Fight. How to Win the Global War against Radical Islam and its Allies", пишет newsru.com

Кремль предложил юристам изучить мировые законы о защите президента (3)

Кремль предложил юристам изучить мировые законы о защите президента
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предложил юристам изучить вопрос о создании в России закона о защите чести и достоинства президента, сообщает корреспондент "Дождя".

Треть россиян назвали правление Путина лучшим периодом страны за 100 лет (65)

Треть россиян назвали правление Путина лучшим периодом страны за 100 лет
Треть россиян (32%) считают, что жизнь в России при Владимире Путине лучше, чем когда-либо за последние 100 лет.

Россия начала производство для Китая зенитных систем С-400 (13)

Россия начала производство для Китая зенитных систем С-400
Россия начала производство зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 для Китая, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя госкорпорации "Ростех" Виктора Кладова.

Четвертый за восемь дней российский губернатор подал в отставку (7)

Четвертый за восемь дней российский губернатор подал в отставку
Губернатор Рязанской области Олег Ковалев досрочно складывает свои полномочия. Кроме того, на заседании областного правительства он объявил, что решил не выдвигаться на новый срок на предстоящих в сентябре губернаторских выборах.
Facebook друзья
Rambler's Top100