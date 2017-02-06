Кремль предложил Fox News извиниться за слова об "убийце" Путине

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bbcrussian.com
понедельник, 6 февраля 2017 г. 14:00
В Кремле сочли недопустимыми и оскорбительными высказывания журналиста американской телекомпании Fox News в адрес президента России Владимира Путина.
© RIA/Scanpix

Во время интервью с Дональдом Трампом репортер назвал Путина "убийцей".

"Честно говоря, конечно, предпочли бы получить извинения в адрес президента от такой уважаемой телекомпании", - заявил в понедельник пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Скандальное заявление репортера Билла О'Рейли прозвучало во время интервью с президентом США Дональдом Трампом. Интервью публикуется частями, но выдержки из разговора, касающиеся России, уже попали в прессу.

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На вопрос О'Рейли о его отношении к российскому президенту, Трамп ответил, что уважает Путина, как и многих людей, но тут же оговорился, что "это не значит, что у меня со всеми хорошие отношения".

"Но он [Путин] убийца", - заявил О'Рейли.

"Убийц много. У нас [тоже] много убийц. Вы думаете, что наша страна так уж и невинна?" - ответил Трамп и снова повторил свой предвыборный тезис о том, что "с Россией лучше дружить, чем наоборот".

"Если Россия помогает нам бороться с ИГИЛ, а это большая борьба, и с исламским терроризмом во всем мире, то это хорошо", - добавил Трамп.

Ответ Трампа журналисту Fox News пресс-секретарь Владимира Путина комментировать не стал. "Что касается заявлений президента США, то в данном случае я бы оставил без комментариев", - сказал Дмитрий Песков.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью австрийскому журналу Profil заявил, что риторика Трампа дает надежду на будущее двусторонних отношений.

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