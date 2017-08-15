Кремль перепутал президентов Индии в телеграмме с поздравлением по случаю Дня независимости

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NEWSru.com
вторник, 15 августа 2017 г. 14:11
Президент РФ Владимир Путин направил президенту и премьер-министру Индии телеграмму по случаю отмечаемого во вторник, 15 августа, 70-летия независимости страны.
© Corbis

Однако не обошлось без конфуза - в сообщении на сайте Кремля, опубликованном в 10:00, первоначально было указано, что глава российского государства адресовал телеграмму "президенту Индии Пранабу Мукерджи и премьер-министру Индии Нарендре Моди", сообщает РБК.

Видимо, в пресс-службе позже спохватились, вспомнив, что президентом Индии с 25 июля 2017 года является Рам Натх Ковинд. Около 10:37 сообщение на сайте Кремля было отредактировано. В нем исчезли указания на конкретных адресатов телеграммы - теперь вместо премьера и президента в поздравлении фигурирует "руководство Индии".

При этом непонятно, была ли телеграмма по ошибке направлена бывшему президенту Индии, или же досадная накладка произошла лишь при публикации сообщения на сайте Кремля.

В телеграмме говорится об успехах Индии в экономике и социальной сфере, отмечается "большой опыт плодотворного сотрудничества на всех направлениях" между двумя странами. Путин также подтвердил "готовность к продолжению тесной совместной работы по укреплению особо привилегированного стратегического партнерства между Россией и Индией в интересах дружественных народов двух стран".

71-летний Рам Натх Ковинд победил на выборах с результатом около 66% голосов, он представлял правящую партию "Бхаратия джаната парти". До избрания политик занимал пост губернатора восточного штата Бихар. Ковинд - второй президент из касты неприкасаемых. До него с 1997 по 2002 год пост главы государства занимал Кочерил Раман Нараянан.

Индия стала независимым государством 15 августа 1947 года. Теперь этот день отмечается как государственный праздник. Основные церемонии проходят в Нью-Дели, где премьер-министр страны поднимает национальный флаг и произносит речь, в которой отчитывается об успехах правительства за минувший год и намечает перспективы дальнейшего развития. Апофеозом торжеств является парад.

NEWSru.com
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