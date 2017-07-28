Кремль ответил на заявление Кадырова о готовности уйти с поста

«Нет не поступала. Вряд ли это следует расценивать как заявление о смене работы. Это, скорее, демонстрация того значения, которое Кадыров придает исламу, правам верующих на свои религиозные обряды. Не нужно здесь прямолинейно это все рассматривать», — сказал Песков.

Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале написал, что готов сложить с себя полномочия и охранять мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Он сказал, что готов служить в структурах, которые отвечают за безопасность объекта.

Накануне власти убрали рамки металлоискателей у входов в Храмовую гору, где расположена мечеть, из-за недовольство мусульман. Рамки и камеры наружного наблюдения были установлены после того, как в середине июля на Храмовой горе застрелили двух полицейских. Дополнительные меры безопасности действовали несколько недель, но это приводило к конфликтам с мусульманами.

После того, как рамки были убраны, на Храмовой горе вновь произошли столкновения между прихложанами и полийескими. Последним пришлось применить резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты, В результате постардали 56 человек.

Храмовая гора считается одним из самых священных мест для мусульман и иудеев. Согласно статусу-кво, на Храмовой горе могут молиться только мусульмане, а остальные ее могут свободно посещать в качестве туристов.