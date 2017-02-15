Кремль ответил на заявление Белого дома о возвращении Крыма Украине



«Что касается возвращения Крыма, эта тема не будет обсуждаться, ибо Россия не может обсуждать свои территории с зарубежными партнерами», — сказал Песков.

Он также отметил, что президент США Дональд Трамп не поднимал напрямую тему Крыма в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным.

По мнению Пескова, взаимоотношения между Россией и США еще не начали выстраиваться, пока есть только заявления об этом намерении. Он добавил, что торопить события не стоит.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что Трамп ожидает от России возвращение Крыма Украине и отказа от насилия на востоке Украины.

После этого спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что разговоры об отчуждении Крыма от России являются посягательством на территориальную целостность страны. Он предложил дождаться заявления самого Трампа по этому вопросу, потому что представитель Белого дома мог не точно передать позицию американского президента.