Кремль ответил на заявление Белого дома о возвращении Крыма Украине

 (76)
Телеканал "Дождь"
среда, 15 февраля 2017 г. 11:40
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет обсуждать возвращение Крыма Украине с зарубежными партнёрами, передает корреспондент "Дождя".
© RIA/Scanpix


«Что касается возвращения Крыма, эта тема не будет обсуждаться, ибо Россия не может обсуждать свои территории с зарубежными партнерами», — сказал Песков.

Он также отметил, что президент США Дональд Трамп не поднимал напрямую тему Крыма в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным.

По мнению Пескова, взаимоотношения между Россией и США еще не начали выстраиваться, пока есть только заявления об этом намерении. Он добавил, что торопить события не стоит.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что Трамп ожидает от России возвращение Крыма Украине и отказа от насилия на востоке Украины.

После этого спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что разговоры об отчуждении Крыма от России являются посягательством на территориальную целостность страны. Он предложил дождаться заявления самого Трампа по этому вопросу, потому что представитель Белого дома мог не точно передать позицию американского президента.

Телеканал "Дождь"
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Россия

Правительство России против запрета на обучение детей чиновников за границей (14)

Правительство России против запрета на обучение детей чиновников за границей
Правительство России рекомендовало депутатам Госдумы отклонить законопроект о запрете детям госслужащих и депутатов учиться за рубежом, сообщает РБК со ссылкой на проект заключения.

Кремль ответил на заявление Белого дома о возвращении Крыма Украине (76)

Кремль ответил на заявление Белого дома о возвращении Крыма Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет обсуждать возвращение Крыма Украине с зарубежными партнёрами, передает корреспондент "Дождя".

Володин прокомментировал слова Милонова о "варивших христиан" предках петербургских депутатов (2)

Володин прокомментировал слова Милонова о варивших христиан предках петербургских депутатов
Спикер Госдумы России Вячеслав Володин назвал недопустимыми оскорбления, затрагивающие национальные чувства, передает «Интерфакс».

Число ушедших в отставку российских губернаторов выросло до пяти

Число ушедших в отставку российских губернаторов выросло до пяти
Глава Карелии Александр Худилайнен объявил, что решил досрочно сложить полномочия и не участвовать в выборах в сентябре.

Число симпатизирующих Сталину в России достигло максимума за 16 лет (85)

Число симпатизирующих Сталину в России достигло максимума за 16 лет
Одобрение деятельности Иосифа Сталина как лидера страны достигло максимума за последние 16 лет, свидетельствуют данные соцопроса "Левада-центра".
Facebook друзья
Rambler's Top100