Кремль ответил на обвинения Лукашенко в нарушении обязательств

В Кремле считают, что создание пограничных зон с Беларусью некорректно ассоциировать с нарушением международных обязательств, сообщает пресс-служба президента России.

«Ассоциировать это с нарушением международных обязательств, — мы считаем это некорректным, и мы не можем согласиться с Александром Григорьевичем (Лукашенко — "Дождь")», — отметили в пресс-службе.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Россию в том, что она поставила крест на межгосударственных договоренностях с Беларусью, в том числе касающихся границы между двумя странами, издав приказы о создании пограничных зон.

«Президент Белоруссии также выступил с рядом критических ситуаций относительно введения пограничного режима. Это не так, никакого пограничного режима не вводилось. Речь идет о введении пограничных зон в прилегающих к границе районах», — говорится в сообщении пресс-службы. В нем отмечается, что никаких последствий от введения пограничных зон для граждан России и Беларуси не будет.

Кроме того, Москва считает приоритетным продолжение интеграционных процессов с Беларусью. Россия будет продолжать оказывать политическую, экономическую и иную помощь республике, говорится в сообщении.

В пресс-службе президента России также выразили недоумение по поводу слов Лукашенко об открытии уголовного дела в отношении главы Роспотребнадоза Сергея Данкверта. «Мы недоумеваем в связи с таким решением», — сказали в пресс-службе.

О создании погранзон на границе России и Беларуси стало известно 1 февраля. Соответствующий приказ поступил от директора Федеральной службы безопасности России Александра Бортникова. Ранее в Кремле создание погранзон объяснили решением Минска ввести пятидневный безвизовый режим для граждан 80 стран, в том числе Евросоюза и США.