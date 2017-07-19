Кремль отмежевался от проекта "Малороссия"

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Deutsche Welle
среда, 19 июля 2017 г. 11:40
Слова главы самопровозглашенной "ДНР" Александра Захарченко о создании "Малороссии" - это "его личная инициатива", заявил во вторник, 18 июля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
© Sputnik

По его словам, "в Москве об этом узнали сегодня утром из СМИ".

"Мы остаемся приверженными минским договоренностям", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Ранее в тот же день официальный представитель Кремля оказался не готов комментировать проект "Малороссия", с которым неожиданно выступил глава "ДНР" Александр Захарченко.

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"Я пока оставлю эту тему без комментариев. Она подлежит осмыслению и анализу", - заявил Песков журналистам и добавил, что позиция по "Малороссии" будет озвучена после ее формирования.

Лидер "ДНР" Захарченко объявил во вторник об учреждении "переходного федеративного государства" на территории Украины под названием "Малороссия".

Deutsche Welle
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