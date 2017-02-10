Кремль открестился от российских добровольцев на Донбассе

«По официальным каналам никакие добровольцы туда не отправляются. Естественно, мы знаем, что есть граждане России, которые в добровольном порядке отправляются в регион для защиты людей от агрессивных действий военных сил Украины», — сказал Песков.

Пресс-секретарь российского президента также отметил, что Россия не поставляет танки в Донбасс, отвечая на вопрос, откуда у сепаратистов сотни танков. По его словам, подобные вопросы нужно задавать украинским властям.

Он добавил, что Киеву также нужно задать вопрос, почему «происходит такая серьезная пробуксовка в реализации Минских договоренностей».

В начале февраля специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала в Донбассе запрещенную Минскими соглашениями военную технику. По данным наблюдателей, на контролируемых украинскими властями территориях в Авдеевке находились четыре танка Т-64, а в районе Нетайлова и Волновахи по две системы залпового огня BM-21. На контролируемых сепаратистами территориях были зафиксированы грузовики с артиллерийскими установками.

В конце января в районе Донецка обострилась ситуация, было объявлено чрезвычайное положение. Президент Украины Петр Порошенко обвинил Россию в том, что Авдеевка находится «на грани гуманитарной катастрофы»