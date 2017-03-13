Кремль отказался считать провокацией выбор представителя России на "Евровидение"

«Я бы вовсе не стал употреблять слово „провокация“. Это выбор российского телеканала, ничего провокационного мы здесь не видим. В Крыму бывали все. Практически нет людей, которые там не бывали. Это международный конкурс и страна- организатор конкурса должна следовать тем международным правилам, по которым конкурс проводится», — заявил Песков.

Ранее глава проекта «Майдан иностранных дел» Андрей Клименко сообщил у себя на фейсбуке, что российская певица «27 июне 2015 года выступала в оккупированной Керчи вместе с Газмановым и Лолитой (...) Вообще-то таких артистов СБУ в Украину не пускает», — отметил Клименко. После этого стало известно, что Служба безопасности Украины проверит информацию о визите Самойловой в Крым.

Ранее депутат Верховной Рады, советник главы МВД Украины Антон Геращенко допустил, что российскую участницу «Евровидения» Юлию Самойлову могут не пустить в страну проведения «Евровидения», если она «будет делать политические заявления».

«Если Юлия Самойлова не выступала публично в поддержку аннексии Крыма и агрессии против Украины, я проблем не вижу», — заявил Геращенко.

Согласно афише на официальном сайте Самойловой, концерт в Керчи был запланирован на 27 июня 2015 года в рамках фестиваля «Мир спорта и добра». Об участии певицы в гала-концерте фестиваля также сообщало местное издание kerch.biz. Об участии Самойловой в «Евровидении» от России стало известно накануне. Она исполнит композицию о любви «Flame is burning».