Кремль отказался считать провокацией выбор представителя России на "Евровидение"

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Телеканал "Дождь"
понедельник, 13 марта 2017 г. 19:34
В Кремле не считают провокацией выдвижение на участие в конкурсе «Евровидение» певицы Юлии Самойловой, которая выступала в Крыму в 2015 году, из-за чего ей могут запретить въезд на Украину, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент "Дождя".
Julija Samoilova
© Instagram

«Я бы вовсе не стал употреблять слово „провокация“. Это выбор российского телеканала, ничего провокационного мы здесь не видим. В Крыму бывали все. Практически нет людей, которые там не бывали. Это международный конкурс и страна- организатор конкурса должна следовать тем международным правилам, по которым конкурс проводится», — заявил Песков.

Ранее глава проекта «Майдан иностранных дел» Андрей Клименко сообщил у себя на фейсбуке, что российская певица «27 июне 2015 года выступала в оккупированной Керчи вместе с Газмановым и Лолитой (...) Вообще-то таких артистов СБУ в Украину не пускает», — отметил Клименко. После этого стало известно, что Служба безопасности Украины проверит информацию о визите Самойловой в Крым.

Ранее депутат Верховной Рады, советник главы МВД Украины Антон Геращенко допустил, что российскую участницу «Евровидения» Юлию Самойлову могут не пустить в страну проведения «Евровидения», если она «будет делать политические заявления».

«Если Юлия Самойлова не выступала публично в поддержку аннексии Крыма и агрессии против Украины, я проблем не вижу», — заявил Геращенко.

Согласно афише на официальном сайте Самойловой, концерт в Керчи был запланирован на 27 июня 2015 года в рамках фестиваля «Мир спорта и добра». Об участии певицы в гала-концерте фестиваля также сообщало местное издание kerch.biz. Об участии Самойловой в «Евровидении» от России стало известно накануне. Она исполнит композицию о любви «Flame is burning».

Телеканал "Дождь"
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Julija Samoilova
В Кремле не считают провокацией выдвижение на участие в конкурсе «Евровидение» певицы Юлии Самойловой, которая выступала в Крыму в 2015 году, из-за чего ей могут запретить въезд на Украину, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент "Дождя".

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