Кремль отказался проверять информацию о президентских амбициях Володина

Телеканал "Дождь"
пятница, 21 апреля 2017 г. 14:09
Кремль не будет проверять информацию о президентских амбициях спикера Госдумы Вячеслава Володина. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент "Дождя".
© Reuters/Scanpix

«Здесь нет никакого предмета для проверки, тем более что президент достаточно ясно отреагировал на этот сюжет. Здесь вряд ли может быть поле для дискуссий и для кривотолков», — сказал он.

Ранее руководитель организации инвалидов войны в Афганистане Андрей Чепурной на встрече с президентом Владимиром Путиным сказал, что сенатор Франц Клинцевич указывает Вячеслава Володина в качестве «правопреемника президента Российской Федерации».

Путин поручил первому заместителю главы администрации президента Сергею Кириенко разобраться в конфликте между Общероссийской общественной организацией инвалидов войны в Афганистане и сенатором Францем Клинцевичем.

«Подтверждаю, такое поручение было. Никакого движения нет, и было бы неправильно ожидать, что прямо наутро следующего дня будет движение», — сказал Песков.

Телеканал "Дождь"
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Россия

Кремль отказался проверять информацию о президентских амбициях Володина

Кремль отказался проверять информацию о президентских амбициях Володина
Кремль не будет проверять информацию о президентских амбициях спикера Госдумы Вячеслава Володина. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент "Дождя".

В Хабаровске совершено вооруженное нападение на приемную ФСБ (10)

В Хабаровске совершено вооруженное нападение на приемную ФСБ
Вооруженный мужчина ворвался в здание приемной управления ФСБ по Хабаровскому краю и застрелил двух человек, сообщает центр общественных связей ФСБ России.

Число жертв теракта в метро Петербурга достигло 16 человек (1)

Teroro aktas Sankt Peterburge
В больнице Санкт-Петербурга скончалась еще одна пострадавшая в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга 3 апреля. Число жертв увеличилось до 16 человек, включая террориста-смертника.

Ильдар Дадин оценил ущерб от своего заключения в 5 млн рублей (3)

Ильдар Дадин оценил ущерб от своего заключения в 5 млн рублей
Российский оппозиционный активист Ильдар Дадин обратился в Железнодорожный городской суд Московской области с иском, в котором требует взыскать с России компенсацию в 5 млн рублей за незаконное уголовное преследовании.

Путин вошел в сотню самых влиятельных людей мира по версии Time (59)

Vladimiras Putinas
Президент России Владимир Путин вошел в список ста самых влиятельных людей мира по версии журнала Time. Список опубликован на сайте издания.
Facebook друзья
Rambler's Top100