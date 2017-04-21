Кремль отказался проверять информацию о президентских амбициях Володина

«Здесь нет никакого предмета для проверки, тем более что президент достаточно ясно отреагировал на этот сюжет. Здесь вряд ли может быть поле для дискуссий и для кривотолков», — сказал он.

Ранее руководитель организации инвалидов войны в Афганистане Андрей Чепурной на встрече с президентом Владимиром Путиным сказал, что сенатор Франц Клинцевич указывает Вячеслава Володина в качестве «правопреемника президента Российской Федерации».

Путин поручил первому заместителю главы администрации президента Сергею Кириенко разобраться в конфликте между Общероссийской общественной организацией инвалидов войны в Афганистане и сенатором Францем Клинцевичем.

«Подтверждаю, такое поручение было. Никакого движения нет, и было бы неправильно ожидать, что прямо наутро следующего дня будет движение», — сказал Песков.