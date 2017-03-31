Кремль оценил нынешние отношения России и США хуже эпохи "холодной войны"

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Телеканал "Дождь"
пятница, 31 марта 2017 г. 17:15
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в последнее время российско-американские отношения стали хуже, чем в период «холодной войны».
© Sputnik

Об этом Песков сказал в эфире программы Good Morning America, передает «Интерфакс».

Журналисты спросили Пескова, не оказались ли США и Россия в состоянии «новой холодной войны».

«Новая холодная война? Возможно, даже хуже», — сказал он.

Песков отметил, что Вашингтон ведет себя «недружественно» по отношению к Москве.

«Я говорю об этих незаконных действиях против российской собственности в Вашингтоне и Нью-Йорке, о высылке российских дипломатов и обо всем в этом духе», — пояснил пресс-секретарь президента РФ.

Конфискацию российской собственности в США Песков назвал «захватом» и отметил, что это идет вразрез с международным правом и является «невиданным в международной дипломатической практике в течение многих десятилетий».

По его словам, конфискация имущества стала «очень существенным уроном» для двусторонних отношений.

Накануне президент России Владимир Путин подчеркнул, что российско-американские отношения сейчас «практически на нуле».

«Мы надеемся улучшить отношения России и США, выйти на дорогу с двусторонним движением. Россия воспринимает США как великую державу, хочет наладить с ней очень добрые партнерские отношения», — сказал он.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте на Арктическом форуме в Архангельске отметил, что напряженность между странами Евросоюза и Россией идет на спад.

По его словам, отношения Москвы и НАТО стали менее напряженными.

«Но имеется вопрос, касающийся отношений США с Россией. Как эти отношения будут развиваться, имеет большое значение для всего мира, мы надеемся на лучшее», — добавил он.

Телеканал "Дождь"
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