Кремль объяснил продление Сноудену вида на жительство в России

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Телеканал "Дождь"
среда, 18 января 2017 г. 12:39
Бывшему сотруднику Агентства национальной безопасности США Эдварду Сноудену продлили временное разрешение на нахождение в России.
Edwardas Snowdenas
© AFP/Scanpix

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент Дождя.

«Сноуден находится здесь по временному разрешению, которое продлено. Все его контакты с внешним миром осуществляются через его адвокатов, в том числе, адвокатов США. Это их вопрос», — заявил Песков.

Накануне бывший замглавы ЦРУ Майкл Морелл предложил экстрадировать Сноудена из России в США в качестве «подарка» избранному президенту Дональду Трампу.

В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что недавно Сноудену продлили вид на жительство в России. Морелла Захарова упрекнула в том, что он так и не понял Россию, а его предложение сравнила с идеологией предательства.

Телеканал "Дождь"
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