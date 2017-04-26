Кремль объяснил падение рейтинга Медведева

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Телеканал "Дождь"
среда, 26 апреля 2017 г. 14:06
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил падение рейтинга премьер-министра Дмитрия Медведева сложностью и ответственностью работы в правительстве, передает «Интерфакс».
© Reuters / Scanpix

«Работа правительства сложна, правительство несет на себе груз принятия многих решений, связанных с оперативным управлением, и, конечно, здесь определенная волатильность социологических данных может иметь место. Это вполне допустимо», — сказал он.

Песков добавил, что Кремлю необходимо время для анализа данных, которые представил «Левада-центр».

Ранее РБК опубликовало результаты опроса «Левада-центра», которые показывают, что отставку Медведева в той или иной степени поддерживают 45% опрошенных россиян. Уровень доверия к премьеру упал на 34 процентных пункта по сравнению с прошлым годом и составил 32%.

По словам социолога «Левады» Степана Гончарова, причиной падения рейтинга Медведева ы том числе стало расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. В нем сообщалось, что премьер через подставные фонды и доверенных лиц владеет несколькими усадьбами по всей России, а также яхтами, квартирами, агрокомплексами и винодельнями в России и Италии.

Телеканал "Дождь"
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