Кремль объяснил отсутствие мировых лидеров на параде Победы

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Телеканал "Дождь"
среда, 10 мая 2017 г. 15:30
На параде в честь 72-й годовщины Дня Победы в Москве не присутствовали мировые лидеры, поскольку в этом году не отмечалась юбилейная дата.
Dmitrijus Peskovas
© Sputnik / Scanpix

Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент "Дождя".

«Поскольку речь не шла о юбилее, то какого-то широкого международного участия не предусматривалось», — сказал Песков.

По его словам, на встрече в Бишкеке Путин пригласил президента Молдавии Игоря Додона в Москву и тот «с признательностью принял приглашение». Песков отметил, что «другого международного участия не предусматривалось».

Игорь Додон стал единственный иностранным президентом, который присутствовал на параде Победы. Он сидел рядом с президентом Владимиром Путиным. Это первый за 15 лет визит президента Молдавии в Москву в День Победы.

Участие большого числа иностранных лидеров предполагалось в 2015 когду, когда отмечался 70-летний юбилей со Дня Победы. Однако тогда на парад в Москву не приехали большинство приглашенных глав государств из-за конфликта на Украине. В основном отказались посещать российскому столицу лидеры западных стран.

Телеканал "Дождь"
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