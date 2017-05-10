Кремль объяснил отсутствие мировых лидеров на параде Победы

Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент "Дождя".

«Поскольку речь не шла о юбилее, то какого-то широкого международного участия не предусматривалось», — сказал Песков.

По его словам, на встрече в Бишкеке Путин пригласил президента Молдавии Игоря Додона в Москву и тот «с признательностью принял приглашение». Песков отметил, что «другого международного участия не предусматривалось».

Игорь Додон стал единственный иностранным президентом, который присутствовал на параде Победы. Он сидел рядом с президентом Владимиром Путиным. Это первый за 15 лет визит президента Молдавии в Москву в День Победы.

Участие большого числа иностранных лидеров предполагалось в 2015 когду, когда отмечался 70-летний юбилей со Дня Победы. Однако тогда на парад в Москву не приехали большинство приглашенных глав государств из-за конфликта на Украине. В основном отказались посещать российскому столицу лидеры западных стран.