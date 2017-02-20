Кремль не считает признание паспортов ЛНР и ДНР нарушением международного права

«Этот указ не нарушает международного права. Это де-юре выравнивание ситуации. Потому что по гуманитарным соображениям это необходимо делать. Сотни тысяч людей не имеют возможности оформить паспорта, продлить паспорта», — сказал Песков.

Он добавил, что президент России Владимир Путин подписал указ о признании паспортов жителей ДНР и ЛНР, руководствуясь гуманитарными соображениями. По мнению Пескова, в этом нет никакого повода для обострения ситуации.

«Это не документы официально признанного государства. Это де-факто выданные документы на территории региона», — добавил пресс-секретарь российского президента.

Путин 18 февраля подписал указ о признании документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим в самопровозглашенных республиках на территории Украины.

На территории России их паспорта, свидетельства о рождении, регистрационные знаки автомобилей и другие документы теперь официально считаются действительными.

Лидеры ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий выразили благодарность президенту России за это решение. По словам Плотницкого, оно доказывает, что республика состоялась как государство.

Президент Украины Петр Порошенко назвал признание Россией документов жителей ДНР и ЛНР «доказательством оккупации». Он добавил, что соответствующий указ Путина является нарушением норм международного права.