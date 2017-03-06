Кремль не подтвердил гибель еще одного россиянина в Сирии

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NEWSru.com
понедельник, 6 марта 2017 г. 15:30
В прессу попала информация о гибели еще одного российского военнослужащего в Сирии, о смерти которого Министерство обороны РФ не сообщало официально. Иван Слышкин погиб при выполнении боевого задания 12 февраля 2017 года. Между тем в Кремле не смогли подтвердить информацию
© AFP/Scanpix

Похороны военного состоялись в городе Озерске Челябинской области. В Кремле заявили, что не располагают информацией о смерти военнослужащего и посоветовали обратиться по этому вопросу в Минобороны.

По данным сайта Znak.com, похороны Слышкина прошли в Озерске 2 марта, в его 24-й день рождения. Тело погибшего доставили на родину его друзья.

В церемонии прощания, которая состоялась в озерском храме Покрова Пресвятой Богородицы, приняли участие сотни местных жителей. Друзья и близкие погибшего планируют обратиться к городским властям с просьбой разрешить установку мемориальной доски в память о нем, пишет newsru.com

Слышкин погиб при выполнении боевого задания в составе группы российских войск в Сирии, отмечает издание. После срочной службы в армии молодой человек вернулся в Озерск, встретил девушку и планировал начать семейную жизнь. В Сирию Слышкин отправился, чтобы заработать, в частности на свадьбу. Однако во время участия в боевых действиях в арабской республике российского военного настигла снайперская пуля.

Между тем в Кремле не смогли подтвердить информацию о гибели 23-летнего российского военнослужащего в Сирии, сообщает "Интерфакс".

"Мы не располагаем информацией на этот счет. В данном случае за комментарием относительно этой публикации лучше обращаться в Министерство обороны", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В минувшую пятницу в прессу попала информация о том, что в Сирии получил тяжелое ранение начальник управления боевой подготовки штаба Западного военного округа генерал-майор Петр Милюхин. Сообщалось, что россиянин подорвался на мине и потерял обе ноги и глаз.

Спустя несколько дней выяснилось, что Милюхин пострадал в результате нападения на автоколонну, направлявшуюся в сторону города Хомс. Инцидент произошел 16 февраля 2017 года. Милюхин вместе с пятью военнослужащими ехал из района аэродрома Тияс в сторону города Хомс в бронемашине "Тигр" в составе автоколонны. Машина была подорвана с помощью мощного радиоуправляемого фугаса, заложенного вблизи дороги, а по самой автоколонне боевики открыли огонь. В результате нападения погибли четверо из шести человек, находившихся в "Тигре".

Минобороны еще 20 февраля сообщило об этом инциденте в районе сирийского города Хомс. В ведомстве лишь рассказали, что в Сирии погибли четыре военных советника в результате подрыва машины на фугасе, не раскрывая их имена. Пресса выяснила, что смертельные ранения получили старший сержант Вадим Магамуров и морской пехотинец Павел Козаченко. Еще одним погибшим мог быть уроженец якутского села Улах-Ан Прокопий Соломонов.

Погибшие военные советники стали первыми официальными потерями российской стороны в Сирии в 2017 году. Вместе с ними число смертей, официально признанных Минобороны РФ, возросло до 29.

NEWSru.com
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