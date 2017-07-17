Кремль не нашел ничего особенного в угрозах Кадырова миру

Об этом он заявил журналистам в понедельник, 17 июля, отвечая на вопрос об интервью главы Чечни американскому каналу HBO.

"Достаточно часто его слова выдирают из контекста. Там действительно были достаточно жесткие рассуждения. И если рассматривать их именно в контексте, то ничего из ряда вон выходящего сказано не было", - указал Песков.

Ранее в интервью американскому каналу HBO Кадыров заявил, что "у него сильная армия" и он готов отдать жизнь за Россию. При этом, по словам главы Чеченской Республики, США не такое сильное государство, "чтобы рассматривать его как врага России".

Статьи по теме: Кадыров назвал геев шайтанами и заявил, что в Чечне их нет

"У нас сильное государство и ядерная держава. Если даже наше государство полностью разрушат, автоматически наши ядерные ракеты полетят, и мы весь мир перевернем, раком поставим", - подчеркнул Кадыров.

В этом же интервью глава Чечни назвал тех, кто рассказывает о преследовании геев в республике, "шайтанами" и "нелюдям". И предложил всех людей нетрадиционной сексуальной ориентации, если такие в Чечне действительно есть, "забрать в Канаду". "Подальше от нас. Чтобы не было, чтобы очистили кровь. Если есть такие, пусть забирают", - подчеркнул Кадыров.