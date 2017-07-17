Кремль не готов подтвердить гибель аль-Багдади

Об этом в понедельник, 17 июля, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Действительно, информация появляется противоречивая, и она проверяется нашими соответствующими службами", - отметил он, добавив, что "точной информации нет".

Ранее курдский эксперт по противодействию терроризму Лахур Талабани заявил, что аль-Багдади жив с вероятностью в "99 процентов" и скрывается южнее города Ракки. "Не забывайте, что он начинал еще во времена иракской "Аль-Каиды" и уже тогда скрывался от спецслужб. Он знает, что делает", - подчеркнул эксперт.

Правозащитники считают аль-Багдади мертвым

В то же время ранее гибель аль-Багдади подтвердил Сирийский наблюдательный совет по правам человека и иракское телевидение, ссылавшееся на источники в группировке "Исламское государство". Впрочем, агентство Amaq, связанное с ИГ, никогда не подтверждало гибель аль-Багдади.

Не знают ничего конкретного о судьбе аль-Багдади и американцы.

Командующий международной операцией против террористической группировки "Исламское государство" в Сирии и Ираке генерал Стивен Таунсенд заявил, что не обладает этой информацией.

По словам российских военных, 28 мая самолеты Су-35 и Су-34 нанесли авиаудар в предместье Ракки, где проходило совещание лидеров ИГ. Они обсуждали возможные маршруты выхода джихадистов из Ракки. В результате российского авиаудара были уничтожены "высокопоставленные командиры, входившие в состав так называемого военного совета ИГ, а также около 30 полевых командиров среднего звена и до 300 боевиков их личной охраны", - отметили в Минобороны РФ. 16 июня Минобороны РФ заявило, что в результате этого удара был убит сам аль-Багдади.