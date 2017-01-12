Кремль назвал угрозой размещение американских танков в Польше

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Телеканал "Дождь"
четверг, 12 января 2017 г. 14:25
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что размещение в Польше американских танков и бронетехники является угрозой интересам и безопасности России, передает «Интерфакс».
© Sputknik/Scanpix

«Мы смотрим на это как на угрозу для нас. Это действия, которые угрожают нашим интересам, нашей безопасности», — сказал Песков, отметив, что «это даже не европейское государство».

Ранее СМИ сообщили о прибытии в Польшу первой партии танков армии США вместе с тремя тысячами военных в рамках операции по обеспечению безопасности стран-членов НАТО. Это самая крупная отправка американской военной техники в Европу за последние несколько десятков лет, отмечает BBC.

Как отмечает The Independent, американские войска будут размещены на двух тренеровочных базах в западной Польше, а затем их переместят в другие шесть стран в этом регионе.

Телеканал "Дождь"
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