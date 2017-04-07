Кремль назвал удары США агрессией против суверенного государства

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bbcrussian.com
пятница, 7 апреля 2017 г. 11:02
Президент России Владимир Путин считает, что ракетный удар США по Сирии является агрессией против суверенного государства, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Vladimiras Putinas
© Sputnik / Scanpix

"Этот шаг Вашингтона наносит существенный урон российско-американским отношениям, и без того находящимся в плачевном состоянии", - подчеркнул Песков.

По мнению Путина, этот шаг не приближает к конечной цели в борьбе с международным терроризмом, а наоборот создает серьезное препятствие для создания международной коалиции по борьбе с ним и "эффективному противодействию этому всемирному злу".

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Российский МИД назвал удар США по сирийским правительственным войскам демонстрацией силы и "явным актом агрессии против суверенной Сирии".

В министерстве заявили, что Россия приостанавливает действие меморандума с США о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операции в Сирии.

В российском ведомстве считают, что Вашингтон использовал "в качестве предлога ситуацию с химинцидентом в провинции Идлиб".

"Не удосужившись ни в чем разобраться, США пошли на демонстрацию силы, на военное противодействие стране, которая борется с международным терроризмом", - говорится в заявлении.

В российском ведомстве также подчеркнули, что "подобный бездумный подход" лишь усугубляет имеющиеся в мире проблемы и создает угрозу международной безопасности.

"В обосновании вооруженной акции Вашингтон полностью извратил то, что произошло в Идлибе. Американская сторона не может не понимать, что сирийские правительственные войска не применяли там химическое оружие", - говорится в заявлении министерства.

В ведомстве считают, что удар американскими крылатыми ракетами готовился заблаговременно.

"Несомненно, что военная акция США - это и попытка отвлечь внимание от ситуации в Мосуле, где в результате действий, в том числе американской коалиции, погибли сотни мирных жителей и нарастает гуманитарная катастрофа", - говорится в сообщении министерства.

В ночь на пятницу американские корабли нанесли удар крылатыми ракетами по территории Сирии.

Около 60 ракет "Томагавк" выпущены по территории авиабазы "Шайрат" сирийских правительственных сил в районе города Хомс.

С этой авиабазы, как утверждают в Пентагоне, во вторник утром сирийская авиация нанесла удар по город Хан-Шейхун в провинции Идлиб, предположительно с применением химического оружия. Жертвами той атаки стали десятки мирных жителей.

"Не подлежит сомнению тот факт, что Сирия использовала запрещенное химическое оружие, нарушив свои обязательства в рамках Конвенции по химическому оружию, и проигнорировала настоятельные требования Совета Безопасности ООН", - заявил после авиаудара президент США Дональд Трамп.

"Все попытки в предыдущие годы изменить поведение Асада провалились, и провалились с треском. В результате продолжает углубляться кризис с беженцами, в регионе продолжается дестабилизация, угрожающая Соединенным Штатам и их союзникам", - сказал он.

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