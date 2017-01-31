Кремль назвал события в Авдеевке "провокацией" властей Украины

Все происходящее — спецоперация властей страны по привлечению внимания Запада, в первую очередь новой администрации США, сказал в свою очередь "Дождю" другой чиновник Кремля. Украинские власти пытаются убедить Дональда Трампа в том, что Россия вновь затеяла силовую операцию и нарушает мирный процесс, считает собеседник. По его словам, в России ожидали такое развитие событий после инаугурации нового президента США. В этой ситуации в регионе возможно обострение, но российские чиновники попытаются объяснить сепаратистам и властям ДНР, что не нужно идти на дальнейшую конфронтацию, заверил собеседник "Дождя".

Оба собеседника "Дождя" в Кремле сходятся в том, что нынешнее обострение на Донбассе инициировано Украиной.

Об обострении ситуации в районе стало известно в выходные. Представители самопровозглашенной Донецкой народной республики обвинили украинских военных в срыве перемирия и в обстрелах, из-за которых оказалась обесточена Донецкая фильтровальная станция и повреждены линии электропередач. В Киеве, наоборот, заявили, что силы ДНР пытались штурмовать позиции военных в районе Авдеевки.

МИД Украины обвинил Россию в эскалации конфликта и нарушении «минских договоренностей». Вооруженные силы Украины потеряли семь военнослужащих убитыми и 35 ранеными за последние двое суток, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Командование войсками самопровозглашенной ДНР утром объявило о гибели более 20 украинских военных.

В Авдеевке объявлено чрезвычайное положение. Президент Украины Петр Порошенко прервал визит в Германию из-за ситуации в Авдеевке, чтобы координировать действия украинского правительства и не допустить гуманитарной катастрофы, сообщил в понедельник замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев.

Песков, комментируя утром ситуацию в регионе, сообщил журналистам, что в Кремле чрезвычайно обеспокоены ситуацией на линии соприкосновения в Донбассе.

«Есть достоверные данные, которые свидетельствуют о том, что вчера была со стороны самостийных отрядов предпринята попытка нападения на территорию, которая контролируется республиками Донбасса, — отметил Песков. — Ополченцам Донбасса пришлось давать отпор в районе Авдеевки, пришлось отбивать занятую территорию. Это вторжение было пресечено. Мы чрезвычайно сожалеем, что в результате этой атаки, которая была осуществлена против ополченцев Донбасса, погибли люди и с той, и с другой стороны».