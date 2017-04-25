Кремль назвал "шагом на пути отторжения" отключение Украиной электричества в ЛНР

«Хочу лишь подчеркнуть, что обесточивание Луганской области это еще один шаг на пути отторжения Украиной от себя территорий», — сказал пресс-секретарь президента. Он добавил, что это решение «противоречит духу минских соглашений».

По словам Пескова, Россия делает многое для того, чтобы помочь жителям Донбасса минимизировать последствия «политики по отторжению собственных земель, которую проводит Киев».

Ранее представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил в интервью «Интерфаксу», что отключение электроэнергии в ЛНР «стоит в ряду других действий, фактически отторгающих отдельные районы Донбасса от Украины». Он отметил, что в условиях экономической блокады у жителей Донбасса нет возможности оплачивать электроэнергию. По его словам, это будет обсуждать контактной группой 26 апреля.

Украинские власти прекратили подачу электричества в Луганскую область с 00:00 25 апреля. Гендиректор «Луганского энергетического объединения» Владимира Грицая пояснил, что это решение приняло министерство энергетики Украины и компания «Энергорынок».

Утром того же дня Россия и самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) начали поставки электричества в ЛНР. Для этого они использовали схемы распределения, которые применялись в 2014 году после повреждения распределительных сетей на Украине.