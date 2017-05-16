Кремль назвал новые санкции Киева нарушением права украинцев

Вместе с тем в кремлевской пресс-службе в связи с введением новых ограничительных мер заявили, что в Москве не забывают о "принципе взаимности".

"Наверное, (введением новых санкций против РФ Киев сделал) очередной шаг в цепи многих шагов, которые нарушают права людей на Украине на получение информации, которая интересна населению Украины", - прокомментировал расширение черного списка пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Решение украинских властей представитель Кремля назвал "очередным проявлением недружественной, недальновидной политики в отношении РФ", сообщает ТАСС.

Также Песков связал тему санкций и минских соглашений, намекая на вину украинской стороны в их невыполнении. По его словам, новые санкции "лишний раз, наверное, подчеркивают, кто может стоять за той ситуацией, когда мы констатируем полную пробуксовку минских договоренностей", пишет newsru.com

По его словам, пока Кремль не готов назвать конкретные возможные ответные меры Москвы, но в то же время не забывает о принципе взаимности. "Пока я не готов вам сказать (какие контрмеры могут быть приняты)", - сказал Песков. "На Украине не так много каких-то мощных информационных ресурсов, пользующихся в русскоязычном пространстве популярностью", - пояснил представитель Кремля.

Ранее ряд представителей партии "Единая Россия" в Госдуме заявили, что в ответных мерах на санкции Украины нет необходимости. "Мы, наоборот, стремимся к открытому взаимодействию с украинским обществом", - сказал член комитета ГД по информационной политике Евгений Ревенко. Отношения между Москвой и Киевом и без того накалены, отметила первый зампред комитета нижней палаты по международным делам Светлана Журова.

Ряд политиков ответил на решение Киева жесткой критикой. В свою очередь, председатель комитета Госдумы по информационной политике и член партии "Справедливая Россия" Леонид Левин предупредил, что введенные санкции могут быть первым шагом на пути к созданию "великого украинского файервола", очевидно проводя аналогию с "великим китайским файерволом" - системой цензуры в интернете в Китае.