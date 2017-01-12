Кремль назвал деструкцией запрет на вещание "Дождя" на Украине

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Телеканал "Дождь"
четверг, 12 января 2017 г. 19:50
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что в Кремле знают о запрете вещания Дождя на Украине, передает корреспондент "Дождя".
© RIA/Scanpix

«Деструктивная линия украинской стороны продолжается», — добавил Песков.

О запрете вещания Дождя на Украине стало известно 12 января. Такое решение принял Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Причиной, как объясняется на сайте ведомства, стало «признание государственной границы между Крымом и Украиной» и «популяризация правоохранительных органов государства-агрессора» в фильмах, показанных телеканалом перед Новым годом. Речь идет о фильмах с участием актеров из «Квартета И» «О чем говорят мужчины» и «Быстрее, чем кролики». Их показывали в эфире Дождя 31 декабря 2016 года.

Помимо этого, претензии Нацсовета Украины вызвал сюжет программы «Здесь и сейчас» от 12 августа 2016 года. Высказывание корреспондента Дождя Владимира Роменского расценили как признание госграницы между Украиной и Крымом и непризнание территориальной целостности украинского государства.

Член Национального совета Сергей Костинский также рассказал о нарушении рекламного законодательства. Иностранные телеканалы, вещающие на Украине, не могут показывать в эфире коммерческие ролики. Гендиректор Дождя Нататья Синдеева сообщила, что вещание Дождя на всей Украины осуществляется через IP-соединение без прямой коммерческой рекламы.

Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала проинформировать о запрете вещания Дождя на Украине Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Дождь на Украине транслируют около 90 провайдеров. Доступ к телеканалу есть у примерно 500 тысяч домохозяйств.

Телеканал "Дождь"
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