Кремль назвал "абсурдом" данные о связи убийцы Вороненкова со спецслужбами РФ

«Это абсурдные обвинения, надеемся, что они не означают отказа от серьезного следствия», — заявил Песков.

Ранее советник главы МВД Украины Антон Геращенко написал в фейсбуке, что экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова убил уроженец Севастополя Павел Паршов. Геращенко назвал его агентом российских спецслужб, проходившем обучение в российской «школе для диверсантов».

«В России, где он пребывал перед заброской в Украину, он прошел курс специального обучения в школе для диверсантов, созданной еще во времена сталинского НКВД. Ему была поставлена задача, внедриться в одно из подразделений вооруженных сил или Национальной гвардии, желательно имеющей громкое имя в общественном сознании и делать вид, что он обыкновенный солдат», — написал он.

Ранее президент Украины Петр Порошенко назвал убийство «актом государственного терроризма со стороны России».

Бывшего депутата российской Госдумы от КПРФ Дениса Вороненкова убили в центре Киева 23 марта. Охранник Вороненкова несколько раз выстрелил в нападавшего на депутата. Позднее киллер умер в реанимации от полученных ранений.