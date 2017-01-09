Кремль: контакты Путина и Трампа будут планироваться "весьма тщательно и аккуратно"

«По крайней мере, Трамп должен стать действующим президентом США. Потом уже будут верстаться планы», — сообщил Песков.

Он добавил, что контакты Путина и Трампа будут планироваться «весьма тщательно и аккуратно» из-за того, что им предшествовал сложный этап российско-американских отношений.

«Понятно, что если какие-то контакты будут планироваться, то планироваться они будут весьма тщательно и аккуратно с учетом того, что речь идет о контактах после очень напряженной фазы эволюции, точнее, деградации наших отношений», — сказал пресс-секретарь президента. Он добавил, что в первые дни нового года у Кремля не было никаких контактов с командой Трампа.

Инаугурация Дональда Трампа пройдет 20 января.

30 ноября 2016 года, после выборов в США, Трамп и Путин поговорили по телефону. Российский президент рассказал, что они сошлись во мнении, что «российско-американские отношения нужно выправлять».