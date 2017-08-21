Кремль использует сайт знакомств для повышения явки на выборах

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Телеканал "Дождь"
понедельник, 21 августа 2017 г. 11:33
Российские власти решили привлечь сайт знакомств «Мамба» для повышения явки среди молодежи на губернаторских выборах. Выпущено приложение, помогающее найти половинку и вместе пойти на выборы.
© DELFI / Tomas Vinickas

Если эксперимент удастся, его можно будет использовать во время президентской кампании в 2018 году, рассказали Дождю собеседники, близкие к Кремлю.

Служба знакомств «Мамба» выпустила приложение под названием «Вместе на выборы» — оно доступно для скачивания на iPhone и Android. Дизайн приложения полностью совпадает с приложением основного сервиса, а при запросе технической поддержки приложение отправляет на страничку Mamba.ru.

В приложении молодым людям предлагается найти себе пару, встретиться в единый день голосования на выборах губернатора 10 сентября (проходят в 16 регионах) и вместе проголосовать. При поиске пары дается фотография «кандидата» и предлагается ответить на вопрос: «Пойдешь с ней (с ним) на выборы?». При совпадении положительных ответов у парня и девушки пользователь получает сообщение: «Похоже, мы понравились друг другу. Мы можем вместе пойти на выборы 10 сентября». После этого пользователи получают возможность переписываться. Также в приложении можно найти избирательный участок, удобный обоим пользователям.

Генеральный директор «Мамбы» Андрей Бронецкий сказал Дождю, что запустить такое приложение им «посоветовали». На уточняющие вопросы, была ли это администрация президента или Центризбирком, он не ответил, предложив перезвонить на следующий день. ЗАО «Мамба» через кипрский оффшор на 31% принадлежит Mail. ru Алишера Усманова, основным акционером себя называет группа «Финам».

Идея разработки такого приложения принадлежит технологам, которые сотрудничают с внутриполитическим блоком Кремля, рассказали Дождю два человека, близких к президентской администрации. Предложение обсуждалось на совещаниях в Кремле, там решили опробовать его на выборах в нескольких регионах, говорит еще один источник, участвовавший в обсуждении.

Телеканал "Дождь"
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