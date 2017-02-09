Кремль исключил возможность сделки с США по Украине

«Безусловно, вряд ли этот внутриукраинский конфликт может быть предметом какой-то сделки и, конечно, эта информация никоим образом не соответствует действительности», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что судьба жителей Донбасса не может быть предметом сделки. Пресс-секретарь российского президента добавил, что они сейчас «отторгнуты своим собственным государством».

Агентство отмечает, что в западных СМИ появилась информация о том, что Кремль готовит «большую сделку» с администрацией президента США Дональда Трампа, в рамках которой американская сторона пойдет на уступки по Украине.