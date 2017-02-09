Кремль исключил передачу Курил во временное пользование Японии

В декабре лидеры двух стран Владимир Путин и Синдзо Абэ договорились о начале хозяйственной деятельности на островах.

"Нам непонятно происхождение этой информации, это никоим образом не соответствует действительности", - сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать сообщения японских СМИ о возможности передачи островов Токио во временное пользование.

Песков не уточнил, сообщения каких именно СМИ имеются в виду.

7 февраля в Японии был создан межведомственный совет по совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах, которые Токио называет своими северными территориями. Его будет возглавлять министр экономики Хиросигэ Сэко.

В тот же день министр иностранных дел Фумио Кисида на акции с требованием возвращения курильских островов назвал их "исконной территорией Японии"

В начале февраля МИД России заявил, что в марте в Токио состоится первый раунд двусторонних консультаций по вопросам совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах, а четверг в министерстве уточнили, что сотрудничать Россия предлагает в рыболовной отрасли, медицине и туризме.

В декабре президент России Владимир Путин побывал в Японии с визитом. Перед поездкой он отвечал на вопрос японских журналистов о совместной хозяйственной деятельности на Курилах. Путин предупреждал, что если Токио будет ставить вопрос о суверенитете над островами, то никакой совместной деятельность не будет.

"Потому что вопрос можно считать закрытым. Потому что мы так не договаривались", - говорил Путин.

Японское издание Nikkei уточняло, что идея совместного управления четырьмя курильскими островам принадлежала японскому премьеру Синдзо Абэ.

В итоге на переговорах в Японии, которые продолжались два дня, Путин и Абэ договорились об особом режиме "для налаживания совместной хозяйственной деятельности на этих островах". Об этом по итогам встречи заявил премьер Японии.

"Эта совместная хозяйственная деятельность не будет осуществляться в ущерб позициям обеих сторон по проблеме мирного договора. Этот режим будет направлен на то, чтобы создать условия для будущего решения этой проблемы", - сказал тогда Абэ.

А Путин добавил, что Россия предложила ввести режим свободного приграничного перемещения для жителей Сахалинской области, к которой относятся Курилы, и Хоккайдо.

Японский премьер на декабрьских переговорах подчеркивал, что Токио не меняет позиции относительно принадлежности Курил. Путин, в свою очередь, призывал "прекратить исторический пинг-понг по этим территориям".