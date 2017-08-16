Кремль анонсировал программу визита Путина в Калининград

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Новый Калининград
среда, 16 августа 2017 г. 10:47
Президент России Владимир Путин в среду во время визита в Калининград намерен проверить ход реконструкции аэропорта «Храброво». Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на информацию пресс-службы администрации президента.
Vladimiras Putinas
© AFP / Scanpix

Президент России также проведет в этот день совещание, посвященное вопросам развития транспортной инфраструктуры Северо-Запада страны.

В нем, как уточнили в пресс-службе Кремля, примут участие профильные министры и главы регионов Северо-западного федерального округа России.

В программе визита российского президента также значится встреча с врио губернатором Калининградской области Антоном Алихановым.

Напомним, что последний раз Алиханов встречался с Путиным 6 октября, в день своего назначения на должность исполняющего обязанности губернатора Калининградской области.

Новый Калининград
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