Кремль анонсировал программу визита Путина в Калининград

Президент России также проведет в этот день совещание, посвященное вопросам развития транспортной инфраструктуры Северо-Запада страны.

В нем, как уточнили в пресс-службе Кремля, примут участие профильные министры и главы регионов Северо-западного федерального округа России.

В программе визита российского президента также значится встреча с врио губернатором Калининградской области Антоном Алихановым.

Напомним, что последний раз Алиханов встречался с Путиным 6 октября, в день своего назначения на должность исполняющего обязанности губернатора Калининградской области.