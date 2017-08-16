Кремль анонсировал программу визита Путина в Калининград

Президент России Владимир Путин в среду во время визита в Калининград намерен проверить ход реконструкции аэропорта «Храброво». Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на информацию пресс-службы администрации президента.
Президент России также проведет в этот день совещание, посвященное вопросам развития транспортной инфраструктуры Северо-Запада страны.
В нем, как уточнили в пресс-службе Кремля, примут участие профильные министры и главы регионов Северо-западного федерального округа России.
В программе визита российского президента также значится встреча с врио губернатором Калининградской области Антоном Алихановым.
Напомним, что последний раз Алиханов встречался с Путиным 6 октября, в день своего назначения на должность исполняющего обязанности губернатора Калининградской области.