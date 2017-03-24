КПРФ запускает парламентское расследование против Медведева

Депутаты Госдумы от КПРФ Денис Парфенов и Алексей Куринный в пятницу, 24 марта, объявили журналистам в Москве, что их фракция запускает парламентское расследование против председателя правительства России Дмитрия Медведева в связи с фильмом Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о предположительно незаконном обогащении российского премьера.

Куринный сказал, что КПРФ инициировала процедуру расследования, не уточнив, как именно был оформлен этот процесс. Ранее агентство РБК сообщало, что КПРФ планирует обратиться с протокольным поручением в правоохранительные органы по фактам расследования ФБК, возглавляемого известным оппозиционным политиком Алексеем Навальным.

В случае непринятия такого поручения, КПРФ намеревалась создать комиссию для парламентского расследования. Для этого им нужно 90 подписей депутатов, которые должны быть собраны во всех трех оппозиционных фракциях.

В начале марта Фонд Навального выпустил фильм о "тайной империи" Дмитрия Медведева. В нем утверждалось, что премьер-министр через своих знакомых контролирует активы и фонды, в которые перечислялись десятки миллиардов рублей. Российские власти никак не прокомментировали расследование ФБК, раскритиковав в свою очередь самого Навального. Депутат от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос в правоохранительные органы с требованием проверить опубликованные материалы.