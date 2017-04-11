КПРФ решила голосовать против переноса выборов на день аннексии Крыма

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bbcrussian.com
вторник, 11 апреля 2017 г. 17:15
Депутаты Госдумы от КПРФ решили голосовать против пакета законопроектов, касающихся выборов президента России, в том числе их переноса на 18 марта.
Genadijus Ziuganovas
© RIA/Scanpix

Об этом парламентарии объявили на заседании фракции 11 апреля, передает корреспондент Русской службы Би-би-си.

Законопроекты будут рассматриваться в первом чтении в среду. Из 450 депутатских мест в Госдуме фракция КПРФ занимает 42.

Пакет законопроектов о переносе даты выборов президента России и отмене открепительных удостоверений был в начале марта внесен в Думу сенаторами Андреем Клишасом и Анатолием Широковым.

В разговоре с Би-би-си Клишас ранее отметил, что авторы поправок не стремились перенести день голосования именно на дату аннексии Крыма.

"Мы думали о том, что дата [11 марта] приходится на рабочий день из-за переноса праздников. А перенести выборы на более ранний срок - это будет слишком рано", - объяснил сенатор.

Опрошеннные Би-би-си эксперты и депутаты говорили, что возможный перенос президентских выборов связан с желанием власти повысить явку.

Согласно поправкам, президентские выборы предлагается перенести с 11 на 18 марта. В этом случае день голосования совпадет с годовщиной аннексии Крыма.

Накануне Русская служба Би-би-си ознакомилась с отзывом правительственной комиссии по законопроектной деятельности, согласно которому у кабинета министров не возникло замечаний к законопроекту.

В поддержку переноса выборов ранее высказались председатель ЦИК Элла Памфилова и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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