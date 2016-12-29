Космодром Восточный могут обесточить из-за долгов перед энергетиками

Дальневосточная энергетическая компания (ДЭК) планирует ограничить поставки электроэнергии компании "Дальспецстрой", которая является генеральным подрядчиком по строительству космодрома Восточный.

Строители нарушили условия договора энергоснабжения, не произведя своевременные расчеты, сообщает сайт подразделения ДЭК "Амурэнергосбыт", пишет newsru.com

На сегодняшний день сумма долга достигла 17 млн рублей. Еще 15 декабря энергокомпания направила в адрес руководства "Дальспецстроя" уведомление об ограничении подачи электроэнергии на объекты одной их главных строек России. 26 декабря был введен режим ограничения электроснабжения технологических объектов, находящихся в ведомстве строительного предприятия.

"Не видя со стороны потребителя действенных мер по разрешению проблемной ситуации, ПАО "ДЭК запланировал на 9 января 2017 года усиление ограничительных санкций, которые могут затронуть объекты строительства космодрома", - сказано в сообщении.

При этом в ДЭК выразили надежду на то, что руководство "Дальспецстроя" и Роскосмоса "найдет возможность" погасить долг в оставшиеся дни декабря, чтобы избежать "неблагоприятных последствий".

Ранее "Дальспецстрой" уже оказывался перед угрозой обесточивания объектов Восточного. Так, в марте 2015 года руководство "Амурэнергосбыта" заявило, что генеральный подрядчик по строительству космодрома задолжал компании 21,6 млн рублей. Энергетики грозили начать отключения объектов космодрома от электроснабжения, однако передумали после получения гарантийных писем от "Дальспецстроя". Позднее "Дальспецстрой" рассчитался с долгами.

В июле текущего года власти власти Хабаровска отключили от энергоснабжения строящиеся объекты компании "Дальспецстрой" из-за долгов. Без электричества остались 12 строительных площадок, сообщала представитель пресс-службы хабаровского филиала ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" Анна Артюшкова. Долг компании составлял 7,8 млн рублей.

Строительство космодрома Восточный началось в 2012 году и сопровождалось многочисленными коррупционными скандалами и забастовками рабочих из-за задержек зарплаты. Все это в итоге привело к переносу пуска объекта с декабря 2015 года на апрель 2016-го. Между тем летом выяснилось, что для завершения космодрома не хватает 7 млрд рублей. В июле был арестован заместитель директора агентства Александр Буряков по обвинению в хищении 450 млн рублей.

В октябре Спецстрой попал под проверку главного контрольного управления президента. Тогда же стало известно, что при строительстве комплекса по переработке отходов на космодроме похищено полмиллиарда рублей. В ноябре источники газеты "Коммерсант" сообщили, что Путин принял решение упразднить скандальное агентство.