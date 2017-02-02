Координатор "Открытой России" Кара-Мурза госпитализирован с симптомами отравления

Координатор движения «Открытая Россия», бывший сопредседатель партии ПАРНАС Владимир Кара-Мурза-младший госпитализирован в Москве в тяжелом состоянии.

Об этом Дождю рассказала пресс-секретарь бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского Кюлле Писпанен.

По ее словам, скорую Кара-Мурзе-младшему вызвали после того, как у него резко опустилось давление. Его доставили в седьмую городскую больницу. «Пока доктор не комментировал состояние Кара-Мурзы. Сейчас им занимается прекрасный специалист — тот же доктор, что занимался в 2015 году, так что, мы уверены, он в хороших руках», — сообщила Дождю Писпанен.

Адвокат Вадим Прохоров рассказал «Интерфаксу», что Кара-Мурза-младший госпитализирован в тяжелом состоянии со сходными симптомами, которые были у него в мае 2015 года, когда журналисту диагностировали интоксикацию. Кюлле Писпанен в комментарии Дождю сообщила, что это — «собственная оценка» Прохорова, официально врач состояние Кара-Мурзы-младшего пока не комментировал.

В мае 2015 года Кара-Мурзу-младшего госпитализировали с симптомами отравления. В анализах, взятых на третий день после того, как он почувствовал себя плохо, были обнаружены многократно превышающие норму показатели содержания металлов.