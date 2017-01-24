Конституционный суд РФ рассмотрит жалобу Дадина

Активист Ильдар Дадин заявляет в жалобе, поданной в высшую судебную инстанцию России, что статья 212.1 УК РФ, по которой он получил реальный тюремный срок, противоречит Конституции.

Конституционный суд (КС) РФ во вторник, 24 января, рассмотрит жалобу активиста Ильдара Дадина, который оспорил статью 212.1 Уголовного кодекса об уголовной ответственности за неоднократные нарушения при проведении митингов. Об этом говорится в сообщении КС России.

Дадин в своем обращении в суд, в частности, указывал, что обжалуемая им норма не соответствует Конституции РФ и "не отвечает требованиям соразмерности ограничения прав граждан". Она нарушает право на свободу мирных собраний и свободу выражения мнений, право не быть повторно осужденным за одно и то же деяние, право на защиту, а также право считаться невиновным, пока вина не будет установлена вступившим в силу судебным решением, сказано в обращении Дадина.

Генпрокуратура и Дальневосточный университет встали на сторону Дадина

Генпрокуратура РФ и эксперты Дальневосточного университета, у которых КС запросил отзывы, поддержали позицию Ильдара Дадина, сообщает издание "Коммерсант" со ссылкой на сам отзыв. Документ составили замгенпрокурора Владимир Малиновский, завкафедрой уголовного права ДВФУ Александр Коробеев, а также доценты Александр Мальцев и Алексей Ширшов.

В нем, в частности, указано, что "криминализация неоднократного нарушения установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования (без наступления последствий и указания на них в уголовном законе), как оно описано в ст. 212.1 УК РФ, необоснованна". В университете также добавили, что за одно и тоже правонарушение не может следовать и административная, и уголовная ответственность.

Малиновский в ответе на запрос КС подчеркнул, что "неоднократность совершения правонарушений не может рассматриваться как обстоятельство, повышающее степень опасности таких действий до уровня, характерного для преступлений". Он указал, что нужно изменить уголовное и, возможно, административное законодательство.

Ильдар Дадин стал первым гражданским активистом, получившим реальный тюремный срок по этой статье. В декабре 2015 года Басманный суд Москвы приговорил его к трем годам лишения свободы в колонии. Позднее этот срок был сокращен на полгода. В ноябре 2016 года Дадин пожаловался на пытки и регулярные избиения в исправительной колонии ИК-7 в Сегеже, после чего, спустя несколько месяцев, был переведен в колонию ИК-5 в Алтайском крае.