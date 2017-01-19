Конституционный суд разрешил России не платить компенсации акционерам ЮКОСа

 (8)
bbcrussian.com
четверг, 19 января 2017 г. 10:45
Конституционный суд России разрешил властям страны не выплачивать бывшим акционерам компании ЮКОС 1,9 млрд евро в качестве компенсации, присужденной им Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
byla
© Reuters/Scanpix

Согласно решению КС, постановление ЕСПЧ по делу ЮКОСа противоречит нормам российской конституции.

"Россия вправе отступить от наложенных на нее обязанностей, если это единственный способ не нарушить конституцию", - сказал глава Конституционного суда Валерий Зорькин.

К выводу о том, что решение Страсбургского суда о выплате компенсации в 1,86 млрд евро бывшим акционерам ЮКОСа противоречит конституции, ранее пришел российский минюст, который и обратился в октябре 2016 года с запросом в Конституционный суд.

ЕСПЧ в 2014 году постановил, что российский суд при рассмотрении первого "дела ЮКОСа" в 2000 году нарушил права на судебную защиту и справедливое судебное разбирательство, а также вынес необоснованные штрафы за налоговые нарушения.

По мнению министерства юстиции России, ЕСПЧ неверно трактовал Конвенцию о правах человека, оценивая ущерб, нанесенный бывшим акционерам нефтяной компании. Выступая на заседании КС в декабре, представитель минюста Георгий Матюшкин заявил, что "положения конвенции не содержат прямого запрета на использование государством законных средств для правомерного взыскания налогов".

В декабре 2015 года президент Путин подписал закон, который разрешает Конституционному суду России признавать неисполнимыми решения международных судов, прежде всего Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), в случае если их решения противоречат российской конституции.

Запрос о выплате 1,86 млрд евро экс-акционерам ЮКОСа стал вторым случаем в практике КС, когда решался вопрос об исполнении постановления ЕСПЧ. В апреле этого года КС постановил не исполнять требование Страсбургского суда о предоставлении некоторым заключенным права голосовать на выборах.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Россия

Bloomberg: в Кремле спадает эйфория по поводу избрания Трампа (26)

Bloomberg: в Кремле спадает эйфория по поводу избрания Трампа
В Кремле начала спадать эйфория по поводу избрания Дональда Трампа президентом США.

Конституционный суд разрешил России не платить компенсации акционерам ЮКОСа (8)

byla
Конституционный суд России разрешил властям страны не выплачивать бывшим акционерам компании ЮКОС 1,9 млрд евро в качестве компенсации, присужденной им Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).

Президент Венесуэлы присудил Путину премию Уго Чавеса (11)

Hugo Chavezas ir Vladimiras Putinas
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о награждении Владимира Путина премией имени Уго Чавеса, сообщает El Nacional.

Убийство Немцова: в суде поговорили о камерах слежения возле Кремля (1)

Убийство Немцова: в суде поговорили о камерах слежения возле Кремля
Судья Юрий Житников, председательствующий на процессе по делу об убийстве российского оппозиционного политика Бориса Немцова, перенес слушания на 1 февраля, объяснив это техническими проблемами в Московском военном окружном суде.

Высказывания Божены Рынски о катострофе Ту-154 проверит прокуратура (51)

Божена Рынска
Обращения депутатов и общественников с просьбой проверить опубликованные в фейсбуке высказывания журналистки Божены Рынски о гибели журналистов НТВ в авиакатастрофеТу-154 переданы в прокуратуру Москвы.
Facebook друзья
Rambler's Top100