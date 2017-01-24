Конституционный суд рассмотрел жалобу Ильдара Дадина на его приговор

Конституционный суд России (КС) 24 января рассмотрел жалобу Ильдара Дадина - первого россиянина, осужденного по уголовной статье о неоднократном нарушении порядка проведения публичных акций.

За заседанием следил корреспондент Русской службы Би-би-си.

Заседание Конституционного суда вызвало в Петербурге, где расположена эта инстанция, заметный ажиотаж. У здания суда были организованы пикеты, а в зале было немало студентов, которые заняли первые ряды сразу за представителями сторон.

Как написала в "Фейсбуке" жена Дадина Анастасия Зотова, из-за большого количества молодежи "из "простых смертных", стоявших в очереди, пустили одного или двух, кроме меня, человек".

Самого заявителя, приговоренного к 2,5 годам колонии за участие в нескольких одиночных пикетах, в зале суда не было. В начале заседания представители ходатайствовали о личном участии своего клиента в рассмотрении (Дадин отбывает наказание на Алтае).

"Алтайский край... этапирование... - это не прогулка по Невскому проспекту", - отреагировал на ходатайство судья КС Юрий Данилов. В итоге суд оставил просьбу заявителя без удовлетворения, подчеркнув, в частности, что не получил уведомления о ней заранее.

"Конституция не для юристов"

После этого судья-докладчик Сергей Князев напомнил историю административного и уголовного преследования Дадина. В сентябре и декабре 2014 года районные суды Москвы четыре раза привлекали Дадина к административной ответственности за нарушение порядка проведения публичных акций.

Против него возбудили уголовное дело за неоднократное нарушение порядка проведения массовых мероприятий по новой статье Уголовного кодекса России 212.1. Ее депутаты Госдумы ввели летом 2014 года. В декабре 2015 года Басманный районный суд Москвы приговорил его к 3 годам лишения свободы. Затем в апелляционной инстанции наказание было смягчено на полгода.

Дадин называл статью, по которой его судят, антиконституционной. "Конституция написана не для юристов, а для граждан, она не должна трактоваться по-разному", - говорил активист в последнем слове. Попав в колонию №7 в Карелии, Дадин заявил, что его пытают. Федеральная служба исполнения наказаний отрицала эти обвинения.

Тем временем дело Ильдара Дадина, из-за скандала с пытками получившего международную известность, дошло до Конституционного суда.

Опасность и безопасность

На заседании судья Князев и адвокаты Дадина перечислили его претензии. Прежде всего, это нарушение закрепленных в российской конституции прав (в том числе, на свободу собраний). Кроме того, Дадин заявил о нарушении юридического принципа "Non bis in idem", который не позволяет судить дважды за одно и то же преступление.

Также в жалобе отмечалось, что статья 212.1 позволяет подвергать уголовному преследованию даже за формальные нарушения, допущенные при организации акций мирного характера. А основанием для привлечения к ответственности могут послужить даже административные постановления, не вступившие в законную силу. Полностью согласились с позицией заявителя эксперты Дальневосточного федерального университета, подчеркивали представители Дадина.

Они настаивали, что его действия, хотя и повторялись неоднократно, не были общественно опасными. "С тем же успехом можно запретить неоднократный переход на красный свет", - иронизировал адвокат Сергей Голубок. "Количество проступков не способно образовать качество преступления. Сто кошек не могут образовать одного тигра", - продолжал он.

"Право законодателя не должно превращаться в произвол, [позволяющий] криминализовать все, что угодно", - резюмировал представитель Ильдара Дадина, которого кто-то из публики охарактеризовал как "отчаянного парнишку".

Наиболее ярким оппонентом Голубка стал полномочный представитель президента в Конституционном суде Михаил Кротов. В своем выступлении он также сделал акцент на понятии общественной опасности.

Кротов напомнил, что Конституция защищает не только свободу собраний, но и права третьих лиц. Например, тех, кто не участвует в массовой акции, но может подвергаться из-за нее риску.

Представитель президента также заявил, что неоднократное, осознанное и умышленное нарушение закона делает действия нарушителя общественно опасными. Он пояснил, что статья 212.1 по замыслу законодателя должна применяться, когда административное наказание не дало эффекта. "Если лицо не хочет неоднократно выполнять требование закона, то законодатель вправе повысить [для него] ответственность", - заявил Кротов.

Судья КС Князев поинтересовался у Кротова: справедливо ли привлекать к уголовной ответственности за формальные нарушения (в пример он привел гипотетического организатора, который пытался привлекать внимание к мероприятию, которое даже не состоялось)?

Схожесть мнений

"Давайте не будем отказывать суду, правоприменителю в оценке законности применения нормы", - ответил Михаил Кротов и напомнил, что статья предусматривает "широкий диапазон санкций", в том числе не связанных с лишением свободы.

Полномочные представители правительства, Госдумы и Совета Федерации также выступили за то, чтобы оставить жалобу без удовлетворения. При этом некоторые из выступавших согласились, что статья содержит определенные неясности.

В частности, представитель правительства Михаил Барщевский пожурил законодателей за "неаккуратность" и признал, что статья рождает некоторые противоречия, но все же подчеркнул: "Нравится ли мне статья 212.1? Нет, не нравится. Значит ли это, что она конституционна? Нет, не значит".

Против удовлетворения жалобы выступил представитель уполномоченного по правам человека при президенте.

В своей завершающей речи Сергей Голубок назвал позицию именно этого представителя "ножом в спину правам человека". Продолжая ряд натуралистичных метафор, он назвал статью 212.1 "недоброкачественной опухолью" и призвал Конституционный суд "скальпелем вырезать ее из тела Уголовного кодекса".

После этого суд удалился в совещательную комнату. "О дате провозглашения решения будет сообщено дополнительно", - уходя, предупредил публику председатель КС Валерий Зорькин.