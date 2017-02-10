Конституционный суд потребовал пересмотра приговора Дадину

Конституционный суд России признал не противоречащей конституции статью об уголовной ответственности за нарушения правил проведения митингов, на которую жаловался Ильдар Дадин.

Однако при этом КС потребовал пересмотреть судебные решения по делу Дадина.

"Вынесенные в отношении Ильдара Дадина судебные акты подлежат пересмотру", - говорится в постановлении суда, которое огласил председатель КС Валерий Зорькин.

Конституционный суд признал законной статью Уголовного кодекса 212.1 о неоднократном нарушении порядка проведения публичных акций, митингов и пикетов, по которой был осужден активист Дадин. По мнению суда, уголовная ответственность за нарушения правил проведения митингов не дублирует административную.

Однако при этом КС предложил российскому парламенту внести изменения в статью 212.1.

Суд счел, что уголовная ответственность может применяться только в том случае, если действия митингующего повлекли за собой вред гражданам, общественной безопасности или другим ценностям.

"Если же нарушение установленного порядка ранее не менее трех раз в течение 180 суток имело формальный характер и не повлекло такое нарушение, то [уголовное преследование] не может рассматриваться как конституционно допустимое", - говорится в постановлении КС.

Кроме того, нельзя привлекать лицо к ответственности по статье 212.1 на основании решений судов об административной ответственности за нарушения на митингах, которые еще не вступили в законную силу, как это произошло в случае Дадина. Суд посчитал, что такие действия не соответствуют принципу презумпции невиновности.

Кроме того, суд подчеркнул, что даже наличие вступивших в силу административных постановлений о нарушениях на митингах не может предопределять выводы суда по уголовному делу о неоднократном нарушении порядка проведения публичных акций.

Статья 212.1 была внесена депутатами Госдумы в Уголовный кодекс России летом 2014 года. Она предусматривает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы. Под действие статьи попадают те, кто минимум три раза за полгода привлекался к административной ответственности за нарушения во время публичных акций.

Активист Дадин стал первым россиянином, осужденным по этой статье. В декабре 2015 года Басманный районный суд Москвы приговорил его к трем годам лишения свободы, позже наказание было смягчено по решению Мосгорсуда.

Дадин уже тогда называл статью, по которой его судят, антиконституционной. "Конституция написана не для юристов, а для граждан, она не должна трактоваться по-разному", - говорил активист в последнем слове.

Попав в колонию №7 в Карелии, Дадин пожаловался на пытки. Федеральная служба исполнения наказаний отрицала факты, о которых сообщил активист.

В своей жалобе в КС Дадин писал, что статья 212.1 нарушает целый ряд прав, гарантированных конституцией. В частности, право на свободу собраний, право не быть повторно осужденным за одно и тоже преступление, а также презумпцию невиновности.

Представители президента, правительства, Госдумы, Совета Федерации и уполномоченного по правам человека в КС выступали за то, чтобы оставить жалобу без удовлетворения. "Нравится ли мне статья 212.1? Нет, не нравится. Значит ли это, что она неконституционна? Нет, не значит", - заявил, в частности, представитель правительства Михаил Барщевский.