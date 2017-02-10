Конституционный суд потребовал пересмотра приговора Дадину

Однако при этом КС потребовал пересмотреть судебные решения по делу Дадина.
"Вынесенные в отношении Ильдара Дадина судебные акты подлежат пересмотру", - говорится в постановлении суда, которое огласил председатель КС Валерий Зорькин.
Конституционный суд признал законной статью Уголовного кодекса 212.1 о неоднократном нарушении порядка проведения публичных акций, митингов и пикетов, по которой был осужден активист Дадин. По мнению суда, уголовная ответственность за нарушения правил проведения митингов не дублирует административную.
Однако при этом КС предложил российскому парламенту внести изменения в статью 212.1.
Суд счел, что уголовная ответственность может применяться только в том случае, если действия митингующего повлекли за собой вред гражданам, общественной безопасности или другим ценностям.
"Если же нарушение установленного порядка ранее не менее трех раз в течение 180 суток имело формальный характер и не повлекло такое нарушение, то [уголовное преследование] не может рассматриваться как конституционно допустимое", - говорится в постановлении КС.
Кроме того, нельзя привлекать лицо к ответственности по статье 212.1 на основании решений судов об административной ответственности за нарушения на митингах, которые еще не вступили в законную силу, как это произошло в случае Дадина. Суд посчитал, что такие действия не соответствуют принципу презумпции невиновности.
Кроме того, суд подчеркнул, что даже наличие вступивших в силу административных постановлений о нарушениях на митингах не может предопределять выводы суда по уголовному делу о неоднократном нарушении порядка проведения публичных акций.
Статья 212.1 была внесена депутатами Госдумы в Уголовный кодекс России летом 2014 года. Она предусматривает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы. Под действие статьи попадают те, кто минимум три раза за полгода привлекался к административной ответственности за нарушения во время публичных акций.
Активист Дадин стал первым россиянином, осужденным по этой статье. В декабре 2015 года Басманный районный суд Москвы приговорил его к трем годам лишения свободы, позже наказание было смягчено по решению Мосгорсуда.
Дадин уже тогда называл статью, по которой его судят, антиконституционной. "Конституция написана не для юристов, а для граждан, она не должна трактоваться по-разному", - говорил активист в последнем слове.
Попав в колонию №7 в Карелии, Дадин пожаловался на пытки. Федеральная служба исполнения наказаний отрицала факты, о которых сообщил активист.
В своей жалобе в КС Дадин писал, что статья 212.1 нарушает целый ряд прав, гарантированных конституцией. В частности, право на свободу собраний, право не быть повторно осужденным за одно и тоже преступление, а также презумпцию невиновности.
Представители президента, правительства, Госдумы, Совета Федерации и уполномоченного по правам человека в КС выступали за то, чтобы оставить жалобу без удовлетворения. "Нравится ли мне статья 212.1? Нет, не нравится. Значит ли это, что она неконституционна? Нет, не значит", - заявил, в частности, представитель правительства Михаил Барщевский.