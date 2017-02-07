Константин Райкин объяснил свои слова о "некрофильском государстве"

Художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин назвал вырванной из контекста фразу о «некрофильском государстве», произнесенную во время его выступления в петербургской филармонии, сообщает «Интерфакс».

По его словам, фраза вырвана из контекста «большого стихотворного спектакля, который играется уже в течение 15 лет». Он пояснил, что речь идет про фигуру речи, которая произносится с опорой на пушкинскую строку из «Бориса Годунова»: «Они любить умеют только мертвых…».

Райкин подчеркнул, что эта фраза употребляется как «комментарий к трагическим судьбам поэтов, которые упоминаются и звучат в этом моноспектакле».

Накануне «Росбалт» сообщил, что Райкин назвал Россию «некрофильским государством» во время выступления в петербургской Филармонии им. Шостаковича с поэтическим моноспектаклем «Над балаганом небо…».

Он также выразил сожаление по поводу того, что в обществе «нет нравственной прививки» — в результате в России «меняется власть, но не меняется суть». «Нам и сейчас хотят вдолбить, что вся наша жизнь — это политика, что все зависит от нефти и Трампа», — сказал он.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывание, попросил «не выдергивать из контекста» слова Райкина.