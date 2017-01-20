Кондитерская фабрика Порошенко прекращает работу в России

Решение принято в том числе по политическим причинам. После начала кризиса на Украине российские власти предъявляли претензии к работе предприятия.

"Корпорация Roshen останавливает производственную деятельность Липецкой кондитерской фабрики. Такое решение принято по экономическим и политическим причинам", - говорится в заявлении на сайте украинской компании.

Полная остановка производства на фабрике, которая выпускает карамель, ирис, желейные конфеты и печенье, запланирована на апрель, когда она выработает закупленное сырье. Производственные мощности будут законсервированы.

Фабрика в Липецке была приобретена будущим президентом Украины в 2001 году. Порошенко является владельцем корпорации Roshen. До избрания на пост главы государства СМИ называли его "шоколадным королем". Еще до избрания президентом Порошенко обещал продать кондитерский бизнес, но в итоге не стал этого делать, а в январе 2016 года сообщил о передаче акций в управление трастовому фонду Rothschild Trust.

В России неоднократно возникали претензии к липецкой фабрике Порошенко. В 2014 году по иску российского холдинга "Объединенные кондитеры", заявлявшего о незаконном использовании товарных знаков, были арестованы счета Roshen, но к концу года уголовное дело было закрыто.

В апреле 2015 года Следственный комитет России возбудил новое уголовное дело о незаконном возмещении фабрикой налога на добавленную стоимость на сумму 180 млн рублей (3 млн долларов), а Басманный суд Москвы наложил арест на имущество фабрики стоимостью 2 млрд рублей (33,5 млн долларов).

Корпорация обвинила тогда власти в попытке лишить ее возможности осуществить продажу активов в России. Сейчас в заявлении Roshen говорится, что арест имущества "сделал продажу фабрики невозможной". Кроме того, корпорация заявляет об "активной дискредитации деятельности фабрики в российских и украинских СМИ", а также о "давлении органов власти" на торговые организации, продающие конфеты Roshen.

Наконец, в России снизился "общий уровень покупательной способности населения", а производство корпорации в Липецке сократилось втрое. Одной из причин этого Roshen считает запрет на импорт кондитерских изделий, введенный в 2013 году еще прежним главой Роспотребнадзора Геннадием Онищенко.

Гендиректор липецкой фабрики Олег Казаков сказал, что после закрытия производства "на улице окажутся 700 человек трудового коллектива, получавших приличную по российским меркам зарплату". "Все они, согласно закону, получат выходные пособия", - уточнил он.