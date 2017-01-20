Кондитерская фабрика Порошенко прекращает работу в России

 (2)
bbcrussian.com
пятница, 20 января 2017 г. 14:55
Корпорация Roshen, владельцем которой является президент Украины Петр Порошенко, закроет свою фабрику в Липецке.
© RIA/Scanpix

Решение принято в том числе по политическим причинам. После начала кризиса на Украине российские власти предъявляли претензии к работе предприятия.

"Корпорация Roshen останавливает производственную деятельность Липецкой кондитерской фабрики. Такое решение принято по экономическим и политическим причинам", - говорится в заявлении на сайте украинской компании.

Полная остановка производства на фабрике, которая выпускает карамель, ирис, желейные конфеты и печенье, запланирована на апрель, когда она выработает закупленное сырье. Производственные мощности будут законсервированы.

Фабрика в Липецке была приобретена будущим президентом Украины в 2001 году. Порошенко является владельцем корпорации Roshen. До избрания на пост главы государства СМИ называли его "шоколадным королем". Еще до избрания президентом Порошенко обещал продать кондитерский бизнес, но в итоге не стал этого делать, а в январе 2016 года сообщил о передаче акций в управление трастовому фонду Rothschild Trust.

В России неоднократно возникали претензии к липецкой фабрике Порошенко. В 2014 году по иску российского холдинга "Объединенные кондитеры", заявлявшего о незаконном использовании товарных знаков, были арестованы счета Roshen, но к концу года уголовное дело было закрыто.

В апреле 2015 года Следственный комитет России возбудил новое уголовное дело о незаконном возмещении фабрикой налога на добавленную стоимость на сумму 180 млн рублей (3 млн долларов), а Басманный суд Москвы наложил арест на имущество фабрики стоимостью 2 млрд рублей (33,5 млн долларов).

Корпорация обвинила тогда власти в попытке лишить ее возможности осуществить продажу активов в России. Сейчас в заявлении Roshen говорится, что арест имущества "сделал продажу фабрики невозможной". Кроме того, корпорация заявляет об "активной дискредитации деятельности фабрики в российских и украинских СМИ", а также о "давлении органов власти" на торговые организации, продающие конфеты Roshen.

Наконец, в России снизился "общий уровень покупательной способности населения", а производство корпорации в Липецке сократилось втрое. Одной из причин этого Roshen считает запрет на импорт кондитерских изделий, введенный в 2013 году еще прежним главой Роспотребнадзора Геннадием Онищенко.

Гендиректор липецкой фабрики Олег Казаков сказал, что после закрытия производства "на улице окажутся 700 человек трудового коллектива, получавших приличную по российским меркам зарплату". "Все они, согласно закону, получат выходные пособия", - уточнил он.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Россия

Кондитерская фабрика Порошенко прекращает работу в России (2)

Кондитерская фабрика Порошенко прекращает работу в России
Корпорация Roshen, владельцем которой является президент Украины Петр Порошенко, закроет свою фабрику в Липецке.

"Роснефть": против нас в России ведется заказная кампания (4)

Роснефть: против нас в России ведется заказная кампания
Представитель государственной компании "Роснефть" заявил, что в России идет заказная кампания против нее, и обвинил Би-би-си в участии в этой кампании после публикации эмоционального комментария со стороны пресс-секретаря компании Михаила Леонтьева.

Песков заявил, что Россия ежедневно подвергается сотням тысяч кибератак интервью (9)

Песков заявил, что Россия ежедневно подвергается сотням тысяч кибератак
В эксклюзивном интервью программе Би-би-си HARDtalk, которая выйдет в эфир 21 января, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в очередной раз отверг обвинения в причастности России к взлому электронной почты штаба Хиллари Клинтон в ходе предвыборной кампании в США.

Песков заявил о пользе "серьезной оппозиции" для России (13)

Песков заявил о пользе серьезной оппозиции для России
«Серьезная оппозиция» пошла бы на пользу России, заявил в интервью BBC пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

В Минобороны России заявили о скором появлении гиперзвукового оружия (43)

Kremlius
У России скоро появится гиперзвуковое оружие, заявил заместитель министра обороны Юрий Борисов, как сообщает ТАСС.
Facebook друзья
Rambler's Top100