"Коммерсантъ" закрыл бумажные версии журналов "Деньги" и "Власть"

Издательский дом "Коммерсантъ" закрывает бумажные версии своих еженедельных журналов "Деньги" и "Власть". Об этом сообщили источники Rambler News Service и это подтвердил генеральный директор издательского дома Владимир Желонкин.

"С сегодняшнего дня бумажные версии журналов "Деньги" и "Власть" просто не будут выходить, они будут в онлайне. Все сотрудники, занятые в выпуске печатных версий, продолжат работу в издательском доме - они будут работать и над онлайн-версиями, и в других проектах издательского дома", - сообщил Владимир Желонкин.

Он объяснил это решение общей тенденцией к переходу медиа в интернет: "Доходы от их рекламы в бумаге на сегодняшний день съедаются печатью самих журналов. Это такой бизнес ноль в ноль - на наш взгляд, бессмысленный. Во всем остальном у нас очень устойчивый рост". ТАСС он рассказал, что журналы перестали выходить с 1 января 2017 года.

"Ведомостям" Желонкин заявил, что издательский дом хочет повысить свою EBITDA (аббревиатура от Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization - прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации. - Прим. NEWSru.com) и больше не готов тратиться на бумажные версии этих проектов.

В 2016 году ИД "Коммерсантъ" получил 3,2 млрд рублей выручки по сравнению с 2,8 млрд рублей в 2015 году. EBITDA в 2016 г. составила около 400 млн руб. В 2017 г. выручка вырастет еще на 0,3 млрд рублей, рассчитывает он. Основной драйвер роста, по словам Желонкина, - продажи рекламы и подписки в интернете на сервисы вроде "Картотеки.ру", которая принесла в 2016 году 0,5 млрд рублей. Весь интернет-сегмент принес ИД "Коммерсантъ" в 2016 году около 1 млрд рублей, или треть всей выручки, говорит Желонкин.

Журналы "Огонек", Weekend и "Автопилот" издательский дом продолжит выпускать, так как они с точки зрения выручки чувствуют себя гораздо лучше, чем закрывающиеся проекты.

Источник агентства в менеджменте ИД сообщил, что интернет-версии изданий точно продолжат работу, однако сотрудник редакции уточнил, что решение об этом не окончательное.

Шеф-редактор "Коммерсанта" Сергей Яковлев в комментарии изданию "Секрет фирмы" уточнил, что окончательное решение еще не принято: "На это уйдет какое-то время, и пока ничего не меняется. Время от времени такие вопросы любой издательский дом обсуждает. На протяжении последних пяти лет мы каждый год обсуждаем этот вопрос. Не более того".

Еженедельник "Власть" издавался с 1992 года (до 1997-го он назывался Weekly), "Деньги" - с 1994-го. Последние номера вышли 26 декабря 2016 года.