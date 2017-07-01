"Коммерсант": В Москве за крупную взятку арестованы пять офицеров ФСБ

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Deutsche Welle
суббота, 1 июля 2017 г. 16:49
Суд арестовал пять сотрудников московского управления ФСБ за получение взятки в размере 3 млн рублей. Одного из офицеров задержали при получении денег в ресторане "Макдоналдс".
Rusijos rubliai
© Reuters/Scanpix

Суд арестовал пять сотрудников московского управления ФСБ за получение взятки в размере 3 млн рублей. Одного из офицеров задержали при получении денег в ресторане "Макдоналдс".

Двое офицеров подозреваются в получении взятки, еще трое - в посредничестве в этом. По версии следствия, сотрудники ФСБ рассчитывали получить деньги с руководства одного из ведущих российских разработчиков взрывателей для боеприпасов "Научно-исследовательского технологического института имени П.И. Снегирева", где в ходе проверки были обнаружены нарушения.

При передаче оговоренной суммы в одном из ресторанов сети быстрого питания "Макдоналдс" был задержан замглавы седьмого межрайонного управления ФСБ, полковник Алексей Круглов, пишет "Коммерсант". Двое сотрудников ФСБ, признавшие вину и сотрудничающие со следствием, находятся под домашним арестом. Остальные фигуранты находятся в СИЗО, где проведут еще не менее двух месяцев.

Собеседники "Коммерсанта" утверждают, то после этого случая в московском управлении ФСБ проводится "масштабная антикоррупционная проверка", за которой могут последовать отставки некоторых его руководителей.

Deutsche Welle
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